Zvijezda Gane: Moramo biti agresivniji prema sucima

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AP Photo/Sam Balkansky via Guliver Image

Nogometna reprezentacija Gane u prva je dva nastupa na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu osvojila četiri boda bez primljenog pogotka te drži drugo mjesto u skupini L prije dvoboja 3. kola protiv Hrvatske u Philadelphiji, no glavna tema na konferenciji za medije dan prije dvoboja bilo je - suđenje.

Naime, Ganci smatraju kako su oštećeni u 0:0 remiju protiv Engleske u drugom kolu i kako je trebao biti dosuđen kazneni udarac za njih nakon starta Konse na Kwabeni pa bi se njihove izjave mogle okarakterizirati i kao određeni pritisak na suca uoči odlučujućeg dvoboja za prolazak u šesnaestinu finala. Gana je i prije dvoboja protiv Hrvatske u odličnoj poziciji s četiri boda, ali s pobjedom ili remijem bi osigurala barem drugo mjesto u skupini, dok je Hrvatskoj, koja ima tri boda, pobjeda mnogo potrebnija.

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“Moglo bi se reći kako bismo se mi igrači trebali češće skupiti oko suca i žaliti se. Mi kao čitava reprezentacija bismo trebali biti agresivniji prema sucima, i mi na terenu, ali i treneri koji se nalaze uz rub igrališta”, izjavio je trenutačno najbolji ganski igrač, napadač Manchester Cityja Antoine Semenyo.

Ganu na ovom SP vodi iskusni 73-godišnji Portugalac Carlos Queiroz, kojemu je ovo peto SP.

“Kada se dogodi neka sporna situacija, znaju mi reći: ‘Pa vaši igrači nisu niti prosvjedovali’. Ali, ako protestiraju, dobit će žuti karton. Već 10 godina postoji VAR i nema isprike zašto se ne primjenjuje na bolji način. Vrijeme je za vodstvo FIFA-e da provjeri što se događa iza kulisa”, kazao je iskusni Portugalac.

Tema je bila i mogući izostanak iskusnog veznjaka Thomasa Parteyja s utakmice šesnaestine finala ako Gana završi druga u skupini. Tada bi Gana igrala u Torontu, kao i u prvom kolu protiv Paname, a u tom susretu Queiroz nije mogao računati na Parteyja jer mu zbog optužbi za silovanje u Velikoj Britaniji kanadske vlasti nisu izdale vizu za ulazak u zemlju.

“To pitanje biste trebali postaviti kanadskim vlastima. Izazivam vas da ih i postavite, vi ste novinari, imate moć informirati ljude i vjerojatno utjecati na javno mnijenje. Naš je posao poštivati odluke.”

Pozitivna priča u ganskoj reprezentaciji je 33-godišnji vratar Benjamin Asare ‌koji nije primio gol u prve dvije utakmice, a istaknuo se brojnim obranama. Asare je za reprezentaciju debitirao tek lani, a nikada u karijeri nije branio izvan Gane. Trenutačno je član momčadi Hearts of Oak, a prije koju godinu je pauzirao čak 18 mjeseci zbog teškog loma noge. Priliku na vratima dobio je tek nakon ozljede Lawrencea Ati-Zigija.

“Moji suigrači znaju kako mogu braniti. Hvala Svemogućem koji je uslišao moje molitve”, rekao je Asare.

“Izbjegavam govoriti o pojedincima, ali mislim kako Asare zaslužuje pljesak. Bio je briljantan”, pohvalio je svog čuvara mreže i Queiroz.