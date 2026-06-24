Neymar spreman za povratak? Ancelotti danas odlučuje o nastupu protiv Škotske

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AP Photo/Frank Augstein via Guliver

Neymar je tijekom reprezentativne karijere upisao 128 nastupa za Brazil te postigao 79 pogodaka, a njegov eventualni povratak mogao bi biti ključan u borbi za prvo mjesto u skupini i što povoljniji ždrijeb u nokaut-fazi natjecanja.

Najveća zvijezda brazilske reprezentacije Neymar mogao bi zaigrati u posljednjoj utakmici grupne faze Svjetskog prvenstva protiv Škotske.

Brazilski napadač uspješno se oporavio od ozljede lista zbog koje je propustio prva dva susreta na turniru, a izbornik Carlo Ancelotti tijekom dana trebao bi donijeti konačnu odluku o njegovom nastupu.

Neymar nije konkurirao za utakmice protiv Haitija i Maroka, no posljednje informacije iz brazilskog tabora ohrabruju navijače. Iskusni ofenzivac trenirao je s ostatkom momčadi bez ikakvih poteškoća, što značajno povećava šanse za njegov povratak na teren.

Dodatni problem za Brazil predstavlja ozljeda Raphinhe, čiji je nastup protiv Škotske pod upitnikom, pa bi Neymarov povratak bio veliko pojačanje za petostruke svjetske prvake u odlučujućoj utakmici skupine.

Nakon dva odigrana kola Brazil se nalazi na vrhu skupine C s četiri osvojena boda. Jednaki učinak ima i drugoplasirani Maroko, no Brazilci imaju bolju gol-razliku.

Neymar je tijekom reprezentativne karijere upisao 128 nastupa za Brazil te postigao 79 pogodaka, a njegov eventualni povratak mogao bi biti ključan u borbi za prvo mjesto u skupini i što povoljniji ždrijeb u nokaut-fazi natjecanja.