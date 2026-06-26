Procurilo tko se vraća u prvih 11 za Ganu: Hrvatska kreće s najbržim veznjakom?

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Pawel Andrachiewicz PressFocus NEWSPIX.PL --- newspix.pl POLAND OUT! via Guliver Image

Izbornik Zlatko Dalić navodno je prelomio oko sastava, a glavna vijest je povratak Petra Sučića u početnu postavu Vatrenih za utakmicu protiv Gane, koja se igra u subotu od 23 sata.

Odluka da sjajni veznjak talijanskog Intera ostane na klupi u prošlom dvoboju protiv Paname poprilično je iznenadila javnost, s obzirom na to da je Petar Sučić figurirao kao motor ove momčadi.

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Dalić je tada tražio drugačiju energiju, nakon uvodnog poraza od Engleske, no svima je postalo jasno da se bez Sučića u sredini terena teško uspostavlja prava kontrola. Osim toga, prema brojnim mjerenjima, riječ je o jednom od najbržih veznjaka svijeta, koji svojom energijom i kreativnošću uvijek promjeni ‘krvnu sliku’ Vatrenih na terenu.

Prema navodima novinara Nove TV Saše Lugonjića, koji izvještava iz SAD-a, izbornik ispravlja taj potez i vraća ofenzivnog veznjaka na travnjak od prve minute.

Očekuje se da će svojom brzinom i okomitim dodavanjima u prostor biti važan čimbenik u probijanju niskog bloka kojim su Ganci već dokazali svoju snagu uzevši bod Engleskoj i svladavši Panamu, čime su stigli do četiri boda.

Računica uoči subotnje utakmice potpuno je jasna i nema mjesta za kalkulacije. Nakon svih raspleta i rezultata u ostalim skupinama koji Hrvatskoj ne idu previše na ruku, Vatreni i dalje sve drže u svojim rukama – pobjeda protiv Gane jedini je siguran put koji izabranike Zlatka Dalića vodi izravno u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva.