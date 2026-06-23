Zvijezda Engleske u utakmici s Ganom oborila svjetski rekord

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(AP Photo/Jessica Tobias) via Guliver Image

Engleska je u srijedu navečer neočekivano remizirala s Ganom 0:0, ali su svejedno ostali na vrhu skupine L u kojoj se nalazi i Hrvatska.

Osim toga, praktički su osigurali i prolazak skupine pa ovaj remi neće biti “smak svijeta” za Thomasa Tuchela i njegove izabranike.

U ovom susretu jedan od njegovih igrača izjednačio je i svjetski rekord. Riječ je o Marcusu Rashfordu koji je ušao s klupe 11. put u svojim nastupima na svjetskim prvenstvima.

Tako je izjednačio učinak Brazilca Denilsona koji je na prvenstvima 1998. i 2002. skupio 12 nastupa od čega ih je 11 došlo s klupe za pričuve.

Kako Tuchel vidi Anthonyja Gordona u prvoj postavi na lijevom krilu, mogao bi igrač Manchester Uniteda do kraja prvenstva u Sjevernoj Americi postati i samostalni vlasnik ovog rekorda.