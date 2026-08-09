Jakirovićev Hull doveo junaka iz velike prošlosezonske europske senzacije

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Hull City

Hull City, kojeg vodi Sergej Jakirović, službeno je doveo švedskog reprezentativca Elliota Strouda (24) iz Mjällbyja. Lijevi bek, odnosno krilni bek, karijeru će tako nastaviti u Premier ligi nakon nekoliko odličnih sezona u najvećem iznenađenju švedskog nogometa.

Engleski klub danas je potvrdio dolazak Strouda, za kojeg se posljednjih tjedana ozbiljno zanimala i Genoa. Hull je uspio nadmašiti talijansku konkurenciju i dovesti igrača koji je u međuvremenu izborio i mjesto u švedskoj reprezentaciji. Prema ranijim informacijama Sky Sportsa, transfer vrijedi oko tri milijuna funti, odnosno približno 3,5 milijuna eura.

Stroud je u Mjällby stigao 2023. godine iz niželigaša IK Oddevolda, a njegov uspon pratio je i nevjerojatan napredak samog kluba. Mjällby je prošle godine prvi put u povijesti osvojio naslov švedskog prvaka, a ove je sezone dodao i trofej Švedskog kupa. Stroud je od dolaska za klub upisao više od 100 nastupa i postigao 26 pogodaka.

Od švedskog čuda do Premier lige

Mjällby dolazi iz Hällevika, mjesta s manje od tisuću stanovnika, a još prije desetak godina klub je bio na rubu financijskog sloma. Uspon do naslova prvaka zato se smatra jednom od najvećih nogometnih senzacija posljednjih godina.

Švedski prvak naslovom je izborio i kvalifikacije za Ligu prvaka, u kojima je ove sezone izbacio Lincoln Red Imps ukupnim rezultatom 3:0 i nastavio svoju povijesnu europsku avanturu.

Stroud je bio jedan od ključnih igrača tog uspona. Trener Mjällbyja Karl Marius Aksum još ga je prošlog proljeća proglasio najboljim igračem švedske lige i procijenio da ima kvalitetu za Premier ligu. Njegove igre donijele su mu ove godine i prvi poziv u reprezentaciju Švedske, a bio je i član momčadi na Svjetskom prvenstvu 2026.

U Premier ligi vodit će ga Sergej Jakirović, koji je prošle sezone napravio veliko iznenađenje s Hullom. Klub je sezonu ranije jedva izbjegao ispadanje u treću ligu, a Jakirović ga je u svojoj prvoj sezoni u Engleskoj preko doigravanja doveo u Premier ligu. Hull je u finalu na Wembleyju svladao Middlesbrough 1:0, a pobjednički pogodak u 95. minuti zabio je Oli McBurnie.

Hull se sada intenzivno pojačava za povratničku sezonu među engleskom elitom, a Stroud bi trebao biti jedno od rješenja na lijevoj strani Jakirovićeve momčadi. Premierligašku sezonu Hull otvara 22. kolovoza domaćom utakmicom protiv Manchester Uniteda.