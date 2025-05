Zrinski još jednom odbio igrati utakmicu: Padaju na dno nogometne piramide

Podijeli :

Foto: Screenshot (YouTube: SN TV SPORT show)

Utakmica 29. kola Prve Nogometne lige između Rudeša i Zrinskog neće se odigrati. Iako je po službenom rasporedu trebala započeti u subotu u 17 sati, Zrinski je odlučio ne doći što im donosi i značajnu kaznu.

Zrinski Osječko već duže vrijeme ima problema s financijama, a njihov predsjednik Ivan Komak vodi otvoreni rat s HNS-om. Smatrao je kako ga suci sabotiraju te je ujedno i prokleo čelnu nogometnu organizaciju u Hrvatskoj.

No, sada Komak ima i većih problema. Zbog neplaćanja igrača ne može skupiti dovoljan broj igrača što znači da će već drugi put ove sezone morati predati susret. Prvi put su to napravili protiv Opatije, a sada su to ponovili protiv Rudeša. To je veliki problem sam po sebi, a situacija postaje ozbiljnija kada uzmemo u obzir da to znači i odustajanje od natjecanja. Tako Zrinski sigurno sljedeće sezone seli minimalno u treći rang, a najvjerojatnije će preseliti u najnižu ligu.

To je u njihovom slučaju 2. ŽNL. Tamo će zaigrati samo ako se klub u potpunosti ne ugasi.