Zajc: Prvenstvo? Mislim da je sve jasno

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Dinamov Slovenac Miha Zajc (31) je za klupske društvene mreže odgovarao na pitanja čitatelja.

Slovenski veznjak vrlo brzo je osvojio srca navijača Plavih, a tijekom priprema u njegovoj domovini odradio je razgovor za Dinamove klupske stranice. Bilo je tu raznih tema, između ostalog i kako se odlučio na dolazak u Zagreb.

“Zvao me predsjednik direktno. Razgovarali smo i mislim da mi je bilo već od prvog trenutka jasno da je to za mene najbolja opcija. Znao sam kakav je to klub, tako da meni nije bilo teško odlučiti”, rekao je Zajc i dodao:

“Ja znam da je to možda najveći klub u našoj regiji, na Balkanu. Pratio sam kakve je uspjehe Dinamo ostvario u Europi i koliko se dobrih igrača tu prodalo. Igrao sam s dečkima poput Hrvoja Čale, Milana Badelja, Marka Pjace i Dominika Livakovića koji su mi svakodnevno objašnjavali koliko je Dinamo velik. Za mene je velika čast biti ovdje.”

O ambicijama Dinama, Zajc to ovako vidi:

“Imamo sve mogućnosti da se plasiramo dalje u Europskoj ligi, trebamo samo odigrati pravu utakmicu protiv Steaue. A što se tiče prvenstva, mislim da je sve jasno. Pokazali smo da smo najkvalitetnija ekipa i da smo na našem nivou. Ipak, poslije pauze sve kreće od nule, ne smije se gledati što smo uradili u prvoj polusezoni. Bit će teško, ne samo protiv Osijeka, nego protiv svih”, zaključio je Slovenac.