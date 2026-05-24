Vušković se oprostio od HSV-a: ‘Ovaj klub će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu’

Luka Vušković je sezonu 2025./2026. proveo na posudbi u HSV-u s kojim je izborio ostanak u povratničkoj sezoni u Bundesligi. Mladi hrvatski reprezentativac oduševio je u Hamburgu te je pokazao da je bio pravo pojačanje. No, njegova posudba je istekla i on se ovoga ljeta vraća u matični klub Tottenham. Povodom toga se Vušković oprostio od HSV-a na društvenim mrežama.

“Jedna godina. Jedan klub. Jedna obitelj. Od prvog dana kada sam stigao u Hamburg, osjetio sam nešto posebno. Ljubav, strast i podrška – odmah ste učinili da se osjećam kao kod kuće. Nositi ovaj dres i broj 44 na Volksparkstadionu bila je čast koju nikada neću zaboraviti. Zajedno smo proživjeli nezaboravne trenutke, a ja sam dao sve od sebe svaki put kada sam kročio na teren”, napisao je i nastavio:

“Hvala mojim suigračima, stručnom stožeru, a posebno navijačima. Podržavali ste me kroz sve i pokazali mi što ovaj klub zaista znači. Iako je moje putovanje ovdje trajalo samo jednu sezonu, HSV će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu. U Hamburgu se kaže “Tschüss”. Hvala vam na svemu! Vaš Luka.”