Sve je dogovoreno: Bayern za 50 milijuna eura dovodi Perišićevog suigrača

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Nakon nekoliko tjedana pregovora Bayern Munchen napokon je dogovorio pojačanje za novu sezonu.

Bavarci su, kako javlja Fabrizio Romano, dogovorili uvjete s marokanskim napadačem Ismaelom Saibarijem. Reprezentativac Maroka je inače bio suigrač Ivana Perišića u PSV-u te je s njim osvojio dva uzastopna naslova. Saibari je inače bio u klubu i u prvom od tri uzastopna naslova Eredivisie lige.

Saibari bi u Bayern trebao prijeći za 45 milijuna eura, a ta cifra može narasti i do 50 milijuna eura uz bonuse. 25-godišnji Marokanac ove je sezone u nizozemskoj ligi skupio 15 golova i osam asistencija, a tome je dodao jedan gol u Kupu te tri gola u Ligi prvaka.

Zabio je tri gola u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo te jedan na Afričkom kupu nacija. Saibari je bio raspoložen i u nedavnim prijateljskim utakmicama za Mundijal te je postigao dva gola u pobjedi protiv Madagaskara.

Maroko će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini C, a svoju prvu utakmicu odigrat će baš večeras u ponoć po hrvatskom vremenu. Protivnik, na papiru prvaka Afrike, bit će Brazil.

Osim Brazila, u skupini C nalaze se Škotska i Haiti koji će međusobno igrati noćas od tri sata po hrvatskom vremenu.