VIDEO / Ovakav intervju odavno nismo vidjeli, Stanković se svađao s novinarom: ‘Što hoćeš, smrade?’

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Dejan Stanković više nije trener Spartaka iz Moskve, a sada je javno objavljen njegov posljednji intervju, koji je dao nakon pobjede svoje momčadi nad Akhmatom Groznym.

Srpski stručnjak bio je vrlo nervozan i, blago rečeno, neugodan prema novinaru s kojim je razgovarao. U cijelu priču bio je uključen i prevoditelj.

Sve je počelo pitanjem o tome što je rekao sucu nakon utakmice.

“Ne, pozdravio sam Bogosavca (srpskog nogometaša koji igra za Akhmat, op.a.) Ne znam o čemu pričate”, odgovorio je Stanković na engleskom.

“Hvala na odgovoru”, rekao je novinar koji je želio prekinuti razgovor.

“Imate li još pitanja? Je li to bilo jedino pitanje koje ste imali? Jeste li novinar? Zašto me ovo pitate? Zašto me provocirate ovim pitanjem? Znate li bilo što o nogometu? Koju smo formaciju koristili? Koga smo zamijenili? Vi to ne znate. Vi i ostali možete samo tako govoriti!”, vikao je Stanković sve glasnije, prebacujući se s engleskog na talijanski jezik, dok je prevoditelj sve simultano prevodio.

“Znate li vi išta o nogometu? Kakvu smo formaciju igrali? Koga smo zamijenili? To ne znate. Možete govoriti samo ovakve stvari. Vi i ostali“, rekao je Stanković, dok je prevoditelj neumorno prevodio.

“Gotovi ste, hvala vam“, pokušao je završiti novinar, ali to nije bio kraj što se Stankovića tiče. Jednostavno je pobjegao.

“Nisam gotov. Što hoćete, što hoćete, što hoćete?“, Stanković je sad prešao na srpski.

“O čemu on priča?“, upitao je zbunjeni novinar još zbunjenijeg prevoditelja.

“Što je, što hoćete? Smrade jedan!“, zaključio je Stanković i krenuo svojim putem s prevoditeljem.