Čilićev kraj u Montrealu: Amerikanac do prve pobjede u međusobnim ogledima

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xMarcelxvanxPlateringenx via Guliver Image

Marin Čilić u drugom je kolu završio nastup na ATP Masters 1000 turniru u kanadskom Montrealu, a nakon tri seta bolji od njega bio je 20. tenisač svijeta, Amerikanac Frances Tiafoe – 5-7, 6-2, 6-2.

Čilić je dobro krenuo u susret i nakon breaka u 12. gemu stigao do prvog seta, no u nastavku je sve bilo na strani Tiafoea koji do kraja dvoboja četiri puta oduzima servis našem tenisaču, a nije mu dopustio niti jednu break-loptu. Gledajte na SK1: Evo kada Čilić igra protiv 15. nositelja