FIFA demantira: Izmišljotina, Infantino nije zvao Trumpa

Svjetska nogometna organizacija FIFA demantirala je navode britanskog lista The Times, koji tvrdi da je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino telefonski razgovarao s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom ili članovima njegove administracije.
U priopćenju objavljenom putem svojih službenih kanala, krovna svjetska nogometna organizacija opisala je te navode kao „potpunu izmišljotinu“.
FIFA je nastojala brzo stati na kraj svim špekulacijama o navodnim političkim razgovorima povezanima s upravljanjem međunarodnim nogometom.
„Predsjednik FIFA-e nije telefonski razgovarao s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država niti s bilo kojim članom njegove administracije u posljednjih nekoliko dana. Riječ je o potpunoj izmišljotini“, navodi se u priopćenju kojim je FIFA demantirala tvrdnje objavljene u The Timesu.
Ovim pojašnjenjem FIFA želi suzbiti glasine o navodnom posredovanju ili političkom utjecaju na odluke organizacije.
Prethodno je UEFA zaprijetila pokretanjem pravnih postupaka protiv FIFA-e i njezina predsjednika Giannija Infantina zbog povučenog plana o prodaji udjela u natjecanjima pod okriljem FIFA-e privatnim investitorima.
Kako se navodi u priopćenju FIFA-e, cilj projekta bio je dodatno osnažiti nacionalne nogometne saveze diljem svijeta, posebno u zemljama kojima je potpora najpotrebnija.
Ipak, Infantinov prijedlog naišao je na brojne osude i povlačenje potpore, zbog čega su mnogi pozvali na njegovu smjenu. Zbog toga se FIFA oglasila priopćenjem kako bi opovrgnula tvrdnje da je Infantino tražio zaštitu od Donalda Trumpa.
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