Kolarić na udaru: ‘Nekad vrlo perspektivan sudac je nastavio u svom neuvjerljivom izdanju’

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Luka Kolanovic via Guliver

Suđenje Patrika Kolarića u utakmici Varaždina i Hajduka (2:1) izazvalo je brojne reakcije, a među kritičarima bio je i bivši prvoligaški sudac Goran Tenžera.

U analizi za Dalmatinski portal ustvrdio je da Kolarić nije dobro odradio posao te posebno izdvojio nekoliko spornih situacija.

“Kolarić nije dobro odsudio ovu utakmicu. Posebno je bio neuvjerljiv u procjeni prekršaja, a sve je kulminiralo u 87. minuti kada nije dosudio očiti kazneni udarac za Hajduk, nego je Bambi pokazao žuti karton zbog navodnog simuliranja. Igrač Varaždina desnom je nogom ušao u njegovu putanju i srušio ga, a da prije toga nije igrao loptom. Nakon poziva iz VAR sobe dugo je pregledavao snimku, iako je situacija bila jasna”, rekao je Tenžera.

Smatra da je suđenje bilo vrlo neujednačeno.

“U 31. minuti Marina je neoprezno tijelom ušao u Del Morala, a dosuđen je prekršaj za Varaždin. Neuvjerljiv je bio i prekršaj Maglice na Šotičeku u 47. minuti, kada je dobio žuti karton. Prije toga olako je opomenuo Pajazitija zbog slučajnog kontakta rukom u predjelu glave. S druge strane, u 85. minuti Mladenovski je visoko podignutom nogom udario Pukštasa u glavu i nije dobio karton. To pokazuje vrlo problematičan kriterij”, istaknuo je.

Na kraju je rekao:

“Nažalost, nekad vrlo perspektivni sudac Kolarić nastavio je s neuvjerljivim izdanjima kakva smo gledali i prošle sezone”, zaključio je Tenžera.