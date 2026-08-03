Arbeloa u Fulham doveo napadača iz Real Madrida

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AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Gonzalo García službeno je postao novi napadač Fulhama.

Dvadesetdvogodišnji Španjolac u londonski je klub stigao iz Real Madrida na zahtjev trenera Álvara Arbeloe, koji je tijekom ovog prijelaznog roka također napustio Kraljevski klub i preuzeo Fulham.

Vrijednost transfera iznosi 40 milijuna eura uz dodatna dva milijuna kroz bonuse, a Real Madrid zadržao je pravo na 30 posto iznosa od buduće prodaje igrača.

García je član Realove akademije bio od desete godine života, no u prvoj momčadi nije dobio mnogo prilika. Tijekom boravka u Madridu osvojio je naslov prvaka Španjolske te naslov klupskog svjetskog prvaka.

Za prvu momčad Real Madrida odigrao je 35 utakmica i postigao šest pogodaka.