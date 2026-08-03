Varaždin odgovorio Torcidi: ‘Gospodo, odgovor se nalazi na ovim fotografijama’

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Lukas Biereder via Guliver

Hajduk nije najbolje započeo prvenstvo, na sjeveru Hrvatske poražen je od Varaždina 2:1.

Nakon završetka utakmice igrači splitskog kluba okupili su se na centru terena i pozdravili svoje navijače na gostujućoj tribini. Nedugo zatim na dijelu tribine na kojem se nalazila Torcida zapaljene su sjedalice. Vatra i dim bili su vidljivi na gostujućem sektoru, čime je završilo Hajdukovo gostovanje u Varaždinu.

Varaždin se dan nakon utakmice oglasio na društvenim mrežama te priložio fotografije zapaljene tribine:

“Danima se problem tražio u cijeni ulaznice, sigurnosnim mjerama i ‘nepostojećim neredima’. Unatoč svemu, klub je odlučio sniziti cijenu ulaznice za gostujuće navijače s ciljem smirivanja tenzija i omogućavanja da utakmica protekne u sportskom ozračju.

Nažalost, nakon utakmice na gostujućoj tribini ostala su zapaljena sjedala, uništena klupska imovina i materijalna šteta koja se mjeri u tisućama eura. Gospodo, odgovor na pitanje na temelju čega se formiraju cijene ulaznica, kao i na tvrdnju o ‘nepostojećim neredima’, nalazi se na ovim fotografijama.”