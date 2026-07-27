Gotovo je: Pirlo otkrio da više nije kandidat za izbornika Italije

Bivši talijanski reprezentativac Andrea Pirlo, koji je slovio za favorita za preuzimanje talijanske reprezentacije prije nego što se našao na udaru žestokih kritika zbog suradnje s ruskom tvrtkom i zbog skromnog trenerskog iskustva, u ponedjeljak je objavio da više nije u konkurenciji za mjesto izbornika.

“Sinoć sam saznao da više nisam kandidat za mjesto izbornika talijanske reprezentacije”, napisao je na Instagramu bivši veznjak Milana, Juventusa i Azzurra, dodavši kako smatra “nužnim razjasniti određene stvari”.

“Žao mi je što je odluka utemeljena na sportskim kriterijima brzo prerasla u javnu polemiku, u kojoj su mi pripisivane namjere i ideje koje ne odražavaju moju osobnost”, izrazio je žaljenje Pirlo.

Prema pisanju talijanskog tiska, ovaj 47-godišnji bivši nogometaš trebao je ovog tjedna preuzeti talijansku reprezentaciju koja se još uvijek oporavlja od propuštanja posljednja tri svjetska prvenstva (2018., 2022. i 2026.).

Međutim, mogućnost da taj posao preuzme aktualni trener kluba United FC iz Ujedinjenih Arapskih Emirata dočekana je u Italiji sa skepsom.

Zabrinutost je proizlazila iz njegove kratke trenerske karijere (Juventus, Karagümrük, Sampdoria, United FC), započete 2020. godine, te, što je još važnije, iz reklamnog ugovora s ruskom tvrtkom za sportsko klađenje Fonbet, koji je posljednjih dana izazvao val kritika.

Kako prenose talijanski mediji, Giovanni Malagò, predsjednik Talijanskog nogometnog saveza (FIGC), od samog se početka protivio Pirlu kao kandidatu za vođenje reprezentacije.

Pirlo je bio prvi izbor tehničkog direktora reprezentacije Paola Maldinija i njegova savjetnika Leonarda, ispred znatno iskusnijeg Antonija Contea, koji je slobodan otkako je napustio Napoli. Prema pisanju lista Gazzetta dello Sport, Conte bi se sada mogao vratiti u utrku za mjesto glavnog trenera.

Maldini i Leonardo pokušali su pridobiti i Španjolca Pepa Guardiolu, no bez uspjeha.