Navijači oduševljeni nakon petarde: “Stojković je najbolji igrač u Hrvatskoj”

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Sport Klub

Dinamova uvjerljiva pobjeda 5:0 protiv Kauno Žalgirisa izazvala je val oduševljenja među navijačima na društvenim mrežama. Nakon dugo vremena prevladavaju isključivo pozitivni komentari, a najveće pohvale dobili su momčad Marija Kovačevića i Luka Stojković.

Većina navijača smatra da su Modri jednom nogom zakoračili u play-off Lige prvaka.

“Mi stariji sjećamo se kad smo Partizanu utrpali pet komada. Bravo, Dinamo!”, napisao je jedan od navijača.

Drugi je, uz pohvale igri, upozorio na važnost čuvanja ključnih igrača.

“Vrhunska izvedba. Dobro, protivnik nije na najvišoj razini, ali pet golova treba zabiti. Jedina mala zamjerka je što je Mišić ostao na terenu i kod 4:0. Nemamo pravu zamjenu za njega, ne treba ga nepotrebno trošiti. Bravo, Liga prvaka miriši.”

Najviše komplimenata dobio je Luka Stojković, koji je ponovno bio jedan od najboljih na terenu.

“Stojković je najbolji igrač u Hrvatskoj. Lisica je danas ugodno iznenadio, jedino je Hoxha bio loš, kao i obično”, stoji u jednom od komentara.