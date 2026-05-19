Vasilj se emotivnom poruku oprostio od St. Paulija: ‘Odlazim, ali dio mene ostat će ovdje’

Nikola Vasilj oprostio se od St. Paulija emotivnom porukom na društvenim mrežama.

Vratar reprezentacije Bosne i Hercegovine oglasio se na svom službenom Instagram profilu.

“Draga obitelji St. Paulija,

Ponekad nije najteže oprostiti se kada pobjeđuješ… već sačuvati dostojanstvo kada padneš. Prije pet godina došao sam ovdje kao igrač. Odlazim kao netko tko je dio sebe ostavio u ovom klubu, ovom gradu i među ovim ljudima”, započeo je Vasilj i dodao:

“Za mene će St. Pauli uvijek biti puno više od nogometa. To su ljudi koji su postali obitelj. Tribine koje su nastavile pjevati i kada nije bilo razloga za pjesmu. Grad koji me prihvatio. Klub koji me naučio da lojalnost najviše vrijedi upravo onda kada su vremena najteža”, ističe Vasilj.

Zahvalio je i svima koji su vjerovali, podržavali, kritizirali, bili uz njega i momčad te ostali s njima kroz dobre i teške dane.

“Hvala mojim suigračima, stručnom stožeru i svima koji su bili dio ovog puta. Odlazim… ali dio mene ostat će ovdje. U svlačionici. Na terenu. U svakom koraku koji sam napravio noseći ovaj dres. Možda više neću biti igrač ovog kluba, ali ću zauvijek ostati navijač jednog dijela ove priče. Neke priče nemaju sretan kraj… ali to ne znači da nisu bile vrijedne. Žao mi je što vas nismo odveli tamo gdje pripadate. Hvala vam za sve. Zbogom… ili možda samo: Vidimo se ponovno jednog dana! Forza St. Pauli”, zaključio je BiH golman.

Vasilj je u St. Pauli stigao u ljeto 2021. godine iz ukrajinske Zorje. Ukupno je upisao 167 nastupa za St. Pauli Prije dolaska u Njemačku nastupao je za Međugorje, Zrinjski, Igman, Branitelj i Nürnberg II. Od ovog ljeta je slobodan igrač.

St. Pauli iduće će sezone igrati u Cvajti.

