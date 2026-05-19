Stoper Dinama na popisu Škotske za Svjetsko prvenstvo

xdtsxNachrichtenagenturx via Guliver

Izbornik škotske nogometne reprezentacije Steve Clarke objavio je konačni popis od 26 igrača za nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

Škoti na SP-u nisu bili 28 godina. Među putnicima za SAD, Meksiko i Kanadu, našao se i stoper zagrebačkog Dinama Scott McKenna (29) koji je prošlog ljeta stigao u Dinamo kao prvi Škot u HNL-u u povijesti.

U prvoj sezoni upisao je čak 40 nastupa u svim natjecanjima i zabio dva gola. Škotska se nalazi u skupini C, gdje će snage odmjeriti s Brazilom i Marokom.

Popis Škotske za SP:

Golmani: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers).

Braniči: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Etiffaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic).

Veznjaci: Ryan Christie (Bournemouth), Finlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Napoli).

Napadači: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton Athletic), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton).