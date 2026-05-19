Bild: Neuer će biti prvi golman Njemačke na Svjetskom prvenstvu

Golman Bayerna Manuel Neuer bit će broj jedan Njemačke tijekom Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, objavio je u ponedjeljak njemački list Bild, a vijest je prenijela i agencija dpa.

U vijesti se tvrdi da je izbornik Julian Nagelsmann već obavijestio vratara Hoffenheima Olivera Baumanna da će biti premješten na klupu te da će svjetski prvak iz 2014., a danas 40-godišnjak Neuer biti u početnoj postavi.

Nagelsmann će u četvrtak objaviti popis od 26 igrača, a Neuerov povratak u reprezentaciju bi trebao biti najveće iznenađenje.

Naime, kapetan Bayerna se povukao nakon Eura 2024., a trebao ga je naslijediti biti bivši vratar Barcelone Marc-Andre ter Stegen, koji je sada u Gironi. No, nekoliko dugotrajnih ozljeda je utjecalo na to da se Nagelsmann okrene drugim rješenjima pa je tu poziciju prepustio Baumannu, koji je bio prvi vratar Njemačke tijekom kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Ni Neuer ni Nagelsmann nisu do sada dali bilo kakvu izjavu koja bi nagovijestila ovakav rasplet događaja.

Neuer je u posljednjem kolu Bundeslige protiv Koelna zadobio ozljedu mišića potkoljenice, ali Bild je izjavio da ona nije ozbiljnije prirode te da će iskusni vratar vjerojatno biti dostupan za finale Njemačkog kupa protiv Stuttgarta u subotu.