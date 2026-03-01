VIDEO / Brekalo zabio i drugi gol te u završnici donio Herthi tri boda!

Nogometaši Herthe slavili su 2:1 protiv Nurnberga u 24. kolu 2. Bundeslige. Josip Brekalo zabio je u 20. minuti za vodstvo domaćih, a Tom Baack izjednačio u nadoknadi prvog dijela. Za konačan rezultat ponovno je zaslužan kojemu je ovo treći gol u dva susreta u dresu Herthe. Pogledajte!
Bio je to njegov četvrti nastup u dresu Herthe, a do sada je zabio već tri gola.
Hertha je trenutačno sedma sa 37 bodova, 10 manje od lidera Schalkea, te osam manje od trećeplasiranog Darmstadta koji drži posljednju poziciju koja vodi u doigravanje za bundesligu.
Nurnberg se nalazi na devetom mjestu sa 30 bodova.
