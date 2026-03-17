UŽIVO OD 21: City i Chelsea traže preokret protiv Reala i PSG-a, Arsenal u Londonu dočekuje Leverkusen

Od 21 sat igraju se tri uzvratne utakmice osmine finala Lige prvaka. Zanimljivo je da će se sva tri susreta biti odigrana na engleskom tlu. Na Etihadu u Manchesteru će Manchester City dočekati Real Madrid, na Stamford Bridgeu u Londonu će Chelsea ugostiti PSG, a Arsenal će na svom Emiratesu, također u Londonu, snage odmjeriti s njemačkim Bayerom iz Leverkusena.
17:24
Emotivni Arsenal traži važnu pobjedu protiv Leverkusena
Arsenal se u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka izvukao golom Kaija Havertza iz kaznenog udarca te su u London došli s pozitivnim rezultatom od 1:1. Nakon tog teškog susreta u Njemačkoj upisali su dramatičnu pobjedu nad Evertonom gdje je mladi Max Dowman postao najmlađi strijelac u povijesti Premier lige. Takav emotivni rasplet mogao bi pomoći Arsenalu u borbi s Bayerom iz Leverkusena koji je za vikend imao težak susret s Bayernom iz Munchena. Protiv Bavaraca su Apotekari bili bolji, ali su se na kraju morali zadovoljiti remijem od 1:1.
17:22
Chelsea pred svojim navijačima traži čudo
U prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka između PSG-a i Chelseaja gledali smo izjednačen susret koji je lako mogao završiti s minimalnom razlikom za Parižane (3:2). No, Khvicha Kvaratskhelia je u posljednjim minutama zabio dva gola te je PSG slavio s 5:2 i tako napravio veliki korak prema četvrtfinalu. Momčad Liama Roseniora dolazi u lošoj formi jer su na Stamford Bridgeu za vikend izgubili od Newcastlea, a ostali su i bez jednog od najboljih igrača Reecea Jamesa koji je ozlijedio zadnju ložu.
17:20
Guardiolin City pokušat će poništiti hat-trick Valverdea
Manchester City je u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka na Santiago Bernabeuu izgubio s 3:0 od Real Madrida. Zaslužan za to bio je Federico Valverde koji je postigao svoj prvi hat-trick u karijeri. Taj poraz teško je pao Građanima koji su za vikend ispustili pobjedu protiv West Hama te im je Arsenal pobjegao devet bodova. Pep Guardiola tako u utorak traži povratak u pravi ritam pred kraj sezone.
