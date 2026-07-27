Kovačević: Thun je pokazao kakva su momčad, moramo biti na razini

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo sutra, 28. srpnja u 20 sati na Maksimiru igra uzvrat 2. pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Thuna.

U prvoj utakmici u Švicarskoj rezultat je bio 1:1 , a uzvrat je najavio trener Plavih Mario Kovačević.

“Svjesni smo da imamo dobrog protivnika, ali vjerujemo da ćemo s našim navijačima od prve minute ići po pobjedu.”

Detaljnije je pričao o Švicarcima:

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“Moramo biti na razini. U subotu su pokazali kakva su momčad, neće se povući protiv nas. Znaju se braniti, puno trče, sigurno će i sutra tako igrati. Najopasniji su iz prekida i dugih lopti, i sutra će htjeti tako igrati. Napravili su sjajan uspjeh u zadnje dvije godine.”

Očekuje veliki broj navijača.

“Navijači nas uvijek podržavaju, tako da vjerujem da će i sutra i da će nas nositi do pobjede.”