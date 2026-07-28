Turci: Od Livakovića jedino nije odustao – Dinamo

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Najnovije informacije govore da se krug zainteresiranih klubova za Livakovića značajno suzio.

Kako piše turski Takvim, Olympiacos je odustao od dovođenja Dominika Livakovića te se okrenuo drugim rješenjima.

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Olympiacos je već obavio razgovore s njemačkim vratarom Stefanom Ortegom i dvije su strane navodno vrlo blizu dogovora. Zbog toga je Olympiacos definitivno odustao od utrke za Livakovićem.

Prema istom izvoru, navodno su i u Torinu odustali od pregovora. Prema njihovim informacijama, u ovom trenutku jedini klub koji i dalje ozbiljno prati situaciju oko Livakovića jest Dinamo.