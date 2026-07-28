Skandal u Španjolskoj: Nova sezone La Lige uskoro počinje, a jedan klub ostao bez stadiona

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Regionalna vlada Madrida odlučila je privremeno povući koncesiju za stadion Vallecas u vlasništvu Rayo Vallecana i započeti hitnu rekonstrukciju.

“Klub u ovom trenutku nije sposoban biti nositelj javne koncesije. Ono što se dogodilo je neprihvatljivo”, poručio je Mariano de Paco Serrano, ministar kulture i sporta Madridske zajednice.

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Konačna mjera dolazi nakon što je tehnička revizija otkrila katastrofalno stanje objekta – nedostatak sigurnosne dokumentacije, ugrožene električne i protupožarne sustave, rizik od legionele, pa čak i pretvaranje blagovaonica u prostore za odlaganje otpada.

“Proveli smo reviziju stadiona i rezultati su vrlo zabrinjavajući kada je riječ o njegovu održavanju. To je, kao što svi znamo, bila izravna obveza kluba. Uočeni su i brojni problemi u vezi s poštovanjem propisa i potrebnim dozvolama, zbog čega je Madridska zajednica odlučila privremeno suspendirati koncesiju kako bi mogla provesti nužnu rekonstrukciju”, dodao je De Paco.

Vlasti su još dodale da je klub na ovaj način ugrozio i sigurnost navijača. Građevinski radovi započet će odmah, a procjenjuje se da će trajati između dva i šest mjeseci.

Tijekom ovog razdoblja Rayo Vallecano će morati pronaći alternativni stadion za domaćinstvo utakmica La Lige. Ova intervencija dio je većeg projekta kompletne modernizacije vrijedne 60 milijuna eura, koji također uključuje izgradnju potpuno nove tribine u sljedeće dvije godine.