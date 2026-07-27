Thun najavio okršaj s Dinamom: ‘Nema skrivanja!’

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Švicarski Thun na svojim je službenim stranicama najavio uzvratnu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka protiv Dinama.

Utakmica se igra u utorak navečer na gotovo rasprodanom Maksimiru, a nakon 1:1 u prvom dvoboju Švicarci ističu da je početna pozicija potpuno otvorena te da je sve spremno za pravi okršaj u Zagrebu.

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“U prvom susretu na rasprodanom stadionu, FC Thun pokazao je da se ne mora skrivati pred hrvatskim prvakom. Brighton Labeau doveo je Thun u zasluženo vodstvo nakon 20 minuta. Tek u 86. minuti Dinamo je preko Mihe Zajca stigao do izjednačenja. Unatoč kasno primljenom pogotku, ovaj bi nastup švicarskom prvaku trebao uliti hrabrost: Thun je igrao odvažno, intenzivno i ravnopravno s favoriziranim protivnikom.”

U nastavku najave Švicarci napominju kako u Zagreb stižu s puno samopouzdanja nakon uspješne generalne probe u domaćem prvenstvu, gdje su u gostima pobijedili Luzern s 3:1. Trener Gian-Luca Privitelli u toj je utakmici skoro potpuno promijenio sastav i odmarao ključne igrače, što se pokazalo kao pun pogodak jer je širina kadra potvrdila svoju kvalitetu.

Ipak, u Thunu su svjesni da ih u uzvratu čeka još teži zadatak jer očekuju da će Dinamo pred domaćom publikom od samog početka nametnuti pritisak i preuzeti kontrolu. Vjeruju da im njihova brza tranzicija i agresivna momčadska igra ponovno mogu donijeti rezultat.

Što se tiče izostanaka, zbog ozljeda im i dalje nedostaju Mattias Käit i Genis Montolio, dok pridošlice Fabio Saiz i Mats Seiler nemaju pravo nastupa.

Zaključuju kako je računica vrlo jednostavna — nakon 1:1 u prvoj utakmici kreće se od nule, a pobjednik dolazi korak bliže Lige prvaka, čime se “Thunu u Zagrebu nudi velika prilika za ispisivanje nove stranice klupske povijesti u Europi”.