Trener Thuna: Imamo puno samopouzdanja nakon prvog susreta

Pred nogometašima Dinama je uzvratni dvoboj drugog pretkola Lige prvaka protiv Thuna.
U Švicarskoj je završilo 1:1 pa će se pitanje pobjednika rješavati sutra od 20 sati na Maksimiru. Utakmicu je na press konferenciji najavio trener Thuna Gian-Luca Privitelli koji je odgovorio na konstataciju da je Dinamo favorit na papiru.
“Nogomet je igra koja se igra već dugo i znate da je uvijek netko favorit na papiru, ali smo pokazali da znamo igrati i dat ćemo sve od sebe da bismo prošli dalje u iduće pretkolo.”
Zatim je nastavio:
Neki igrači su ozlijeđeni i ne mogu nastupiti, a još par njih nije registrirano. Imamo puno samopouzdanja nakon prvog susreta. Imamo ideju kako će sastav izgledati, znate kako igramo i neće biti puno iznenađenja.”
Otvorilo se pitanje i o premijama…
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