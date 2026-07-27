Schildenfeld za SK uoči Thuna: ‘Dinamo je u ovome ostao dužan, evo što mora popraviti za prolaz’

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo u utorak u 20 sati na Maksimiru igra uzvratnu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka protiv Thuna, a dvoboj je za Sport Klub najavio trener i bivši igrač Modrih, Gordon Schildenfeld.

U prvoj utakmici igranoj prošlog utorka na umjetnoj travi Visana stadiona, Thun je u prvom poluvremenu imao dominaciju u igri, koju je i okrunio pogotkom Labeaua u 20. minuti za odlazak na odmor s minimalnom prednosti. U nastavku smo gledali odlučniji i ofenzivno kvalitetniji Dinamo, koji je u 86. minuti došao do poravnanja preko Mihe Zajca za konačnih 1:1 pred maksimirski uzvrat.

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Utakmicu je pratio i Gordon Schildenfeld, koji je dres aktualnog hrvatskog prvaka nosio u dva navrata (2007.-2008. i 2015.-2017.). Igrao je u povijesnoj generaciji s Lukom Modrićem koja je izborila skupine Kupa UEFA 2007. izbacivanjem Ajaxa, a potom i s momčadi koja je 2015. i 2016. u dvije uzastopne sezone igrala grupnu fazu Lige prvaka.

Za Sport Klub je podijelio svoje dojmove o igri Dinama u Švicarskoj, s naglaskom na elemente koje je nužno popraviti pred uzvrat, ali uz vjeru da će igra na pravoj travi Maksimira, uz bolje poznavanje kvalitete suparnika, biti velika prednost na strani Kovačevićeve momčadi.

Od Dinama smo vidjeli dva različita poluvremena, a to se odrazilo i na rezultatu. Je li to bila posljedica pojedinih taktičkih promjena Kovačevića ili smanjenog pritiska Thuna, koji je djelovao znatno manje žestoko u nastavku?

“Činjenica jest da je teren bio problem, lopta je dosta skakala na toj umjetnoj travi, a igranje na takvoj podlozi stvara i brži zamor. Isto tako, možda se očekivao malo lakši suparnik, a Thun je pokazao kvalitetu. Dinamo je dosta kaskao u prvom dijelu i nije znao zatvoriti duge lopte na Labeaua, on je svojim fizičkim predispozicijama radio stalne probleme. Rezultat je povoljan, uzvrat je kod kuće, znaju što ih čeka, igraju na pravoj travi i očekujem dosta bolji Dinamo.”

Igra Kovačevićeve momčadi u prvom poluvremenu bila je dosta spora, s puno preskakanja igre i malo konkretnih prilika naspram onoga što smo gledali tijekom efikasnog proljeća. S obzirom na duljinu sezonu i činjenicu da se forma i ranijih sezona gotovo uvijek tempirala za play-off i jesen, ne bi trebalo čuditi što smo gledali Dinamo u nižoj brzini i s ‘teškim nogama’?

“Bila je to prva utakmica sezone i Dinamo nije još na radnoj temperaturi, ali to ne može biti opravdanje. Ako će biti dovoljno kvalitete u tempiranju forme, onda će se isplati. Ali u tome treba paziti da se slučajno ne bi dogodilo najgore i ispalo iz natjecanja u ovako ranoj fazi. Dinamo iz prošle sezone koji je zabijao po pet, šest golova bio je na radnoj temperaturi, a iako bismo voljeli da je to i sada tako, bilo je realno očekivati ovakvu utakmicu.”

U čemu je Dinamo ostao ‘dužan’? Gdje vidite najveći prostor za napredak i zalog za optimizam pred uzvrat?

“U fazi obrane. Protivnici su prelako dolazili u opasne situacije, imali su ih tri, četiri za postići pogodak i mislim da je tu Dinamo ostao jako dužan. Reakcije na druge lopte i na njihova proigravanja dugim pasevima nisu bile dovoljno dobre.”

Kovačević je nakon utakmice istaknuo kako smatra da je nedostajalo strpljivosti u izgradnji napada, a bilo je vidljivo i da je u prvom dijelu izostala klasična igra preko krila s ubačajima na Belju u šesnaesterac.

“Definitivno je nedostajalo ubačaja preko krila. Ali ostao sam dojma da su patili zbog terena – da se nisu usudili igrati kroz linije. Pokušavali su jedan-na-jedan, ali to nije bilo to. Navikao sam da Dinamo malo više riskira, a to se nije dogodilo, i volio bih da je to samo do terena. Očekujem puno bolje, ali za to će trebati i još malo vremena za potpunu spremnost u novoj sezoni. Samo da se izbori prolazak do tada!”

Od promjena naspram prošle sezone, vidjeli smo Oršića na lijevom krilu i Vidovića kao zamjenu za Stojkovića, dok je Lisica zamijenio Bakrara.

“Ekipa sa Stojkovićem je bila jako dobra, a osjetio se i izostanak Bakrara. Volio bih da opet gledamo Dinamo kao s kraja prošlog proljeća, ali na samom početku sezone ne možemo očekivati najbolje partije.”

Kada je riječ o promjenama u momčadi koje se spominju pred uzvrat, najviše se zaziva Niko Galešić, ili kao rješenje na stoperu, ili kao dokazano kvalitetna zamjena za Morisa Valinčića. Nakon ostavljenog dobrog dojma po ulasku u igru u posljednjih 15-ak minuta i asistencije za izjednačujući gol Zajca, postoji mogućnost i da od prve minute na poziciji desnog krila vidimo Frana Topića.

“Galešić je prošle sezone neke utakmice odigrao fantastično i ima apsolutno pravo da se nada da igra. Osobno mi se jako sviđa, pokazao je kvalitetu. Ali, stoperski par McKenna – Dominguez za sobom ima fantastičnu sezonu, a Valinčiću treba dati veću minutažu kako bi uhvatio formu. Trener je taj koji ima sve informacije i odlučit će po svom osjećaju. Bilo bi nezahvalno mijenjati Valinčića odmah nakon prve utakmice sezone.”

Filipović je zavrijedio puno kritika nakon susreta, čak i od švicarskih medija. Opće je poznato da Dinamo aktivno radi na povratku Dominika Livakovića iz Fenerbahčea i da vlada sumnja bi li, u slučaju da taj posao propadne, Filipović trebao ostati prvi vratar za cijelu sezonu. Bili ste stoper, mislite li da se ovakva sumnja u golmana može odraziti i na igru zadnje linije?

“Livi je ipak Livi. Bio je fantastičan prošle polusezone. Filipović s druge strane dugo nije branio. Kažu da je pogriješio kod gola, ali ja sam jedan od onih koji smatra da treba svakome dati vremena. Ne treba na temelju jedne pogreške suditi. Ako je Dinamo odlučio da je on taj dok se Livi ne vrati – onda je on taj, i iza njega treba stati.”

Kao najveći problem pokazala se izgradnja igre od golmana i teško nošenje s visokim, agresivnim presingom Thuna, a tu su i prekidi, iz kojih su zabili sva tri gola u ligaškoj pobjedi nad Luzernom u subotu (3:1). Što kao trener vidite kao rješenje?

“To mi je malo veći problem, to teško nošenje s agresivnošću i prekidima. Kada je riječ o kritikama na račun Dinamove igre, sve se svodi na to koji je plan bio. Ako je ideja bila igrati visoki presing – onda to nije bio visoki presing i nedostajalo je agresivnosti prema naprijed. Opet, tu je taj teren koji ti ne da puni šprint. Ako je bilo planirano stati iza i biti u nekom srednjem bloku, onda je možda trebalo raditi nešto drugo.”

Hoće li onda u uzvratu upravo igranje na pravoj travi i većim dimenzijama maksimirskog terena biti velika, možda i presudna prednost Dinama?

“Apsolutno očekujem da će to biti prednost na strani Dinama i da će zato u mnogim malim detaljima biti bolji. Kad si jak i stabilan na nogama i osjećaš se moćno, onda je to drugačija priča. A činilo mi se da je baš to izostalo u Thunu jer je bilo mučenje u duelu i pasevima. Mišić je na kraju poludio sam na sebe jer je imao jedno deset krivih dodavanja koja inače ne bi imao. Očekujem puno bolji Dinamo u uzvratu”, zaključio je Schildenfeld.