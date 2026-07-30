Valinčić je opet ‘in’: Francuski velikan želi ga u svojim redovima

Desni bek Dinama, Moris Valinčić, zabio je gol za anale u 3:2 pobjedi protiv Thuna, a naznake povratka u top formu prizvale su obnovljeni interes europskih velikana.
Kako prenosi najpoznatiji talijanski stručnjak za transfere Gianluca Di Marzio, za 23-godišnjeg braniča Modrih službeno se raspituje francuski Olympique Marseille.
Izvrstan nastup u kvalifikacijama protiv švicarskog Thuna,u kojem je Valinčić prvo upisao asistenciju, a zatim u produžetku postigao fantastičan pogodak za prolazak Dinama, skrenuo je pozornost skauta s Velodromea.
Marseille nije jedini klub koji pomno prati razvoj Dinamova desnog beka. Od ranije je poznato da se Valinčić nalazi i na širem popisu želja talijanskih velikana Napolija i Intera.
Valinčić je u Dinamo stigao u ljeto 2025. godine i s maksimirskim je klubom vezan čvrstim ugovorom do ljeta 2029. godine te prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura.
L’@OM_Officiel ha chiesto informazioni per Moris Valincic della Dinamo Zagabria
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 30, 2026
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!