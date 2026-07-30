UŽIVO OD 18: Varaždin u Češkoj lovi povijesni prolazak u Europi

Varaždin od 18 sati igra svoju uzvratnu utakmicu drugog pretkola Konferencijske lige. U prvom susretu na svom terenu su s 3:2 porazili češki Jablonec pa u Češku dolaze s ciljem obrane te prednosti. Ako bi to Varaždin napravio, prvi put u svojoj povijesti bi izborili treće pretkolo Konferencijske lige. Tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu!
15:57
Tko sudi?
Sudac utakmice je Albanac Florjan Lata koji iza sebe ima jednu vođenu utakmicu Lige prvaka (Iberia - Flora) te nekolicinu susreta Konferencijske lige. Ranije ovoga ljeta sudio je i Europsko prvenstvo do 17 godina gdje je dijelio pravdu na utakmici Hrvatske i Belgije.
15:56
Kakav učinak Varaždin ima u Europi?
Varaždin ima zanimljivu klupsku situaciju jer se njegov prethodnik NK Varaždin razlomio na Varteks i Varaždin pa zapravo nema pravog nasljednika. Tako je ovom Varaždinu prošlosezonski nastup u Europi bio premijerni. Tada su izgubili od Santa Clare što znači da bi pobjeda u ovom dvomeču donijela povijesni prolazak Varaždincima
15:53
Kako je prošla prva utakmica?
Varaždin je prije tjedan dana na domaćem terenu slavio s 3:2 protiv Jabloneca. Bila je to dramatična utakmica u kojoj se vodstvo tri puta mijenjalo. Varaždin je poveo u 24. minuti golom Iurija Tavaresa da bi Jablonec do 56. minute preokrenuo susret. Međutim, momčad Nikole Šafarića je golovima Ivana Mamuta i Luke Mamića došla do pobjede i prednosti u dvomeču.
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