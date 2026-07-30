UŽIVO OD 18: Varaždin u Češkoj lovi povijesni prolazak u Europi

Varaždin je prije tjedan dana na domaćem terenu slavio s 3:2 protiv Jabloneca. Bila je to dramatična utakmica u kojoj se vodstvo tri puta mijenjalo. Varaždin je poveo u 24. minuti golom Iurija Tavaresa da bi Jablonec do 56. minute preokrenuo susret. Međutim, momčad Nikole Šafarića je golovima Ivana Mamuta i Luke Mamića došla do pobjede i prednosti u dvomeču.