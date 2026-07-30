Kovačević: Navijat ću za sve naše klubove u Europi, a jedva sam čekao da se Stojković vrati

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Trener Dinama Mario Kovačević najavio je početak nove HNL sezone koju Plavi otvaraju protiv Slaven Belupa u petak od 20 sati na Maksimiru.

Na početku se osvrnuo na prolazak u 3. kolo kvalifikacija za Ligu prvaka.

“Jako je važno što smo prošli drugo kolo kvalifikacija, ali HNL je uvijek bitan i sve ćemo dati da odmah pokažemo da želimo naslov prvaka. Jedva čekamo da počne, da krenemo s tri boda odmah”, rekao je u uvodu Kovačević.

Komentirao je Belupo.

“Drago mi je da igramo baš protiv Slaven Belupa, lani smo s njima dobro prolazili. Ali, odigrali su dobre pripreme, doveli su dosta igrača, znam da se Mario Gregurina neće braniti, da će nas pokušati iznenaditi. Znam da su dobra momčad, ali fokus je na nama, da krenemo dobro od prve minute, da ne bude takvih rupa kao u ovim prvim utakmicama.”

Što bi promijenio u prošloj sezoni da može?

“Ne bih ništa puno mijenjao, ostvarili smo sve ciljeve prošle sezone. Htio bih da uzmemo koji bod više, da zabijemo još koji gol više i primimo gol manje, tu se možemo popraviti. Ima puno ciljeva koje želimo ostvariti.”

Hoće li rotirati igrače s obzirom na ubrzani tempo i česte utakmice?

“Puno mi je lakše nego lani, sad je momčad posložena, znam na koga mogu računati. Rotirat ćemo, imamo igrače za to. Nećemo reći da nekoga odmaramo, jer smo igrali tek dvije utakmice, a pripremali smo se na toliko utakmica. Ali, svi su zdravi, svi koji su u kadru, s njima računam i svi će dobiti priliku. Rotirat ćemo, svakako.”

Vraća se Luka Stojković.

“Jedva sam čekao da Stojković krene. Prošli smo bez njega, a sad će biti lakše. Dobro je da igra jednu utakmicu prije Europe. On čini igrače boljima. Drago mi je da će sutra igrati.”

Komentirao je i Kauno Žalgiris kojeg vodi Željko Sopić.

“Ne bih htio o protivnicima, sad je fokus na SHNL-u. Nećemo nikoga podcjenjivati, fokusirat ćemo se na sebe i vjerujem da ćemo proći. Ali, kažem, važno je samo da pobijedimo na startu HNL-a.”

Prate li se ostali klubovi u ligi?

“Pratim koliko mogu, ali gledam prije svega nas, ne mogu procijeniti tko je bolji, tko nije. Cijenimo sve hrvatske klubove, svi žele biti bolji, ali usredotočeni smo na sebe. Iskreno vjerujem da će svi naši klubovi proći u Europi i navijat ću za sve njih.”