Utakmica protiv Genka bit će posebna za Livakovića, evo i zašto

Luka Stanzl/GNK Dinamo

Dinamo u četvrtak od 21 sat igra uzvratnu utakmicu play-offa nokaut faze Europa lige protiv Genka, u kojoj će pokušati nadoknaditi poraz 1:3 iz prve utakmice u Zagrebu. Belgijci su tada slavili s dva gola razlike, a hrvatski doprvak sada traži preokret. Ovaj susret ima dodatnu težinu za Dominika Livakovića.

Vratar Dinama i hrvatske reprezentacije večerašnjim nastupom doći će do 76. europske utakmice za klub, čime će se popeti na treće mjesto ljestvice igrača s najviše nastupa za Dinamo u europskim natjecanjima. Time će se izjednačiti sa Sammirom, dok su ispred njih Arijan Ademi sa 110 i Bruno Petković sa 78 odigranih utakmica.

Livaković se u siječnju vratio u Dinamo na posudbu do kraja sezone iz Fenerbahčea. Prvi dio aktualne sezone proveo je u Gironi, gdje nije dobio priliku za nastup. Dinamo će za njegovu posudbu turskom klubu platiti oko 200 tisuća eura.

Prije odlaska u inozemstvo ljeta 2023., kada je za 6,6 milijuna eura prešao u Fenerbahče, Livaković je za Dinamo skupio 293 nastupa. U Istanbulu je tijekom prve i polovine druge sezone bio prvi izbor među vratnicama, no potom ga je tadašnji trener José Mourinho preselio na klupu u drugom dijelu prošle sezone.

Na početku ove sezone i dalje je bio u drugom planu, ali je dobio priliku u dvije utakmice. Posljednji put branio je 31. kolovoza protiv Gençlerbirliğija, kada je Fenerbahče slavio 3:1, a to mu je bio i posljednji klupski nastup prije povratka u Dinamo. Prema Transfermarktu, njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na četiri milijuna eura.