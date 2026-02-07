Livaković za službenu Dinamovu platformu: ‘Bilo bi pomalo glupo tu stati’

Podijeli :

xxGoranxMehkekx gm_hrvatska_cg109-080925 via Guliver Image

Nakon niza spekulacija Dominik Livaković ponovno je obukao dres Dinama, a povratnički nastup upisao je već u ponedjeljak 2. veljače, kada su Modri na Maksimiru svladali Vukovar 3:1. Nekoliko dana poslije svog drugog debija za Dinamo, hrvatski reprezentativni vratar dao je opširan intervju za klupsku platformu Dinamo Plus, u kojem je govorio o povratku u klub, osobnim motivima te planovima koji su pred njim.

“Sretan sam i ponosan što sam se vratio, lijepo je opet reći da sam igrač Dinama”, rekao je Livaković na početku razgovora. U prvom razdoblju provedenom u klubu upisao je 293 nastupa, a sada se nada da će tu brojku dodatno povećati.

“Bilo bi pomalo glupo stati na 293 nastupa. Nadam se da ću ostati zdrav i doći do tih 300. To je zaista lijepa brojka u ovako velikom klubu i svaki igrač bi bio ponosan na to”, istaknuo je.

Otkrio je kako je imao i druge opcije, no odluka o povratku bila je donesena ranije.

“Bilo je dosta ponuda, posebno iz Italije, ali s vodstvom Dinama sve sam dogovorio još u studenom i nijedan drugi klub me više nije zanimao. Iza mene je teška godina, nisam uspio uhvatiti kontinuitet. Odluku sam donio iz igračkih motiva, ali i zbog emocija prema Dinamu”, rekao je Livaković, koji će u novom mandatu nositi dres s brojem 40.

Naglasio je i kako se svlačionica značajno promijenila od njegova odlaska 2023. godine.

“Dosta se toga promijenilo. Tu su Zagi, Miško, Perke, moji ekonomi… Nažalost, nema više Akija, Brune ni Rileta, sada je otišao i Kule, ali takav je nogomet. Lijepo je vidjeti ove nove dečke, željni su rada i dokazivanja.”

Prisjetio se i okolnosti odlaska u Fenerbahče, kao i emocija koje je doživio povratkom na Maksimir.

“Oproštajna utakmica trebala je biti protiv Sparte, no rekli su mi da moram odmah ići. Što se tiče utakmice s Vukovarom, u početku nije bilo lako, ali onda mi se sve vratilo. Hvala navijačima, stajati ispod Sjevera sa sinom bio je predivan osjećaj. Svaka utakmica u Dinamu je važna, svaki se potez gleda i pritisak je velik”, zaključio je Livaković.