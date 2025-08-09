Uremović dobio izravan crveni karton nakon samo 15 minuta prve utakmice u Japanu

Podijeli :

DSC_6093 via Guliver

Filip Uremović debitirao je za japanski Kawasaki, gdje je ovog ljeta otišao iz Hajduka.

Bivši igrač splitskog kluba nije dobro započeo put u Japanu. U 15. minuti utakmice protiv Fukuoke je dobio žuti karton, a sudac je nakon pregledavanja snimke tri minute poslije promijenio odluku i dodijelio mu izravan crveni zbog grubog i neopreznog starta.

Njegova je momčad povela u 4. minuti pogotkom Kente Tachibanade, no Fukuoka je u 24. minuti izjednačila preko Shintara Naga pa je rezultat bio 1:1. Kawasaki je opet poveo preko Erisona, a Fukuoka je izjednačila na 2:2 preko autogola istog igrača.

Uremović je Hajduk napustio s učinkom od 64 nastupa, četiri gola i dvije asistencije, a u Japan je stigao za 800 tisuća eura.