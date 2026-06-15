Ukrajinac: ‘Uskoro ćemo poslati u Hajduk najveću sponzorsku ponudu u povijesti kluba…’

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Ako dođe do realizacije, suradnja s grupacijom WhiteBIT mogla bi predstavljati značajan financijski i razvojni iskorak za splitski klub.

Ukrajinski poduzetnik i kripto milijarder Volodymyr Nosov, osnivač i predsjednik grupacije WhiteBIT, jedne od najvećih europskih kriptoburzi, danas je sa suprugom doputovao u Hrvatsku. Tijekom posjeta sastao se sa svojim poslovnim partnerom i prijateljem Ivicom Pirićem, počasnim konzulom Ukrajine u Hrvatskoj, s kojim već neko vrijeme razvija poslovne projekte na hrvatskom tržištu donose Sportske novosti.

WhiteBIT je posljednjih godina izgradio snažnu prisutnost u svijetu sporta. Kompanija je službeni partner Barcelone, a nedavno je suradnju s katalonskim klubom produžila do 2030. godine. U prošlosti je surađivala i s Juventusom te Ukrajinskim nogometnim savezom, dok se danas smatra jednom od najbrže rastućih europskih tehnoloških i financijskih tvrtki.

Nosov i Pirić već su ranije javno iskazali interes za ulaganja u hrvatski sport, a sada su, prema dostupnim informacijama, spremni napraviti konkretan korak prema Hajduku.

“Naša je želja da Hajduk bude prvak Hrvatske. Upravo u tom smjeru oblikovali smo ovu ponudu. Vjerujemo da Hajduk ima potencijal za velike stvari i želimo biti dio te priče” – rekao je Pirić.

Detalji projekta trebali bi biti predstavljeni čelnicima Hajduka tijekom sljedećih dana, no već sada se nagađa kako bi moglo biti riječ o jednom od najvećih privatnih ulaganja u hrvatski klupski nogomet u posljednjih nekoliko godina.

Ako dođe do realizacije, suradnja s grupacijom WhiteBIT mogla bi predstavljati značajan financijski i razvojni iskorak za splitski klub.