Uhićen navijač Liverpoola koji je rasistički vrijeđao igrača Bournemoutha

Liverpool je u prvoj utakmici nove sezone Premier lige slavio protiv Bournemoutha s 4:2, no glavna priča utakmice nije dobar nogomet na otvaranju, već rasističko vrijeđanje koje je navijač Liverpoola uputio Antoineu Semenyju.

U prvom poluvremenu se dogodio taj incident, a nakon što je to prijavio Semenyo Anthony Taylor je privremeno zaustavio susret.

VIDEO / Sudac naprasno prekinuo utakmicu na Anfieldu, igrač gostiju rasistički vrijeđan

Nakon toga je sa stadiona izrečena poruka koja upućuje na nultu toleranciju na diskriminaciju. Pokazali su Englezi učinkovitost po tom pitanju u manje od 24 sata.

Kako prenosi The Athletic, engleska policija je dan nakon utakmice uhitila 47-godišnjaka koji je vrijeđao veznjaka Bournemoutha. Prenose kako je priveden na razgovor, a o mogućoj kazni još uvijek nema informacija.