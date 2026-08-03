Hajduk i Rijeka doznali protivnike u play-offu Konferencijske lige, čeka ih težak posao!

Conference League 3. kol 202613:00 > 14:20 0 komentara
AP Photo/Thanassis Stavrakis via Guliver

Hajduk i Rijeka nakon današnjeg ždrijeba doznali su svoje protivnike ako se plasiraju u play-off Konferencijske lige.

ijeka će igrati protiv pobjednika dvoboja irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda, a Hajduk protiv pobjednika dvoboja poljskog Rakowa i švedskog Hammarbyja.

No najprije obje hrvatske momčadi moraju odraditi posao u trećem pretkolu. Rijeka igra dvije utakmice protiv finskog Ives Tamperea, a Hajduk protiv litavskog Žalgirisa.

Utakmice play-offa Konferencijske lige se igraju 20. i 27. kolovoza.

14:19

Bohemians ili Midtjylland?

Rijeka bi mogla ponovno put Skandinavije ako prođe Ilves, čeka ju pobjednik ogleda Bohemiansa i Midtjyllanda. 

14:17

Rakow ili Hammarby?

Hajduk će igrati protiv poljskog Rakowa ili švedskog Hammarbyja ako prođe Žalgiris. 

14:00

Počinje ždrijeb!

Uskoro će i Rijeka i Hajduk doznati potencijalnog protivnika u play-offu Konferencijske lige.

13:02

Potencijalni Rijekini protivnici

Ako Riječani prođu finski Ilves na putu do grupne faze Konferencijske lige su mogući protivnici: 

 

  • pobjednik dvoboja Bohemians FC (Irska) - Midtjyllland (Danska)
  • Monaco (Francuska)
  • pobjednik dvoboja Goteborg (Švedska) - Gent (Belgija)
  • Brighton (Engleska)
  • poraženi iz dvoboja Pafos (Cipar) - Salzburg (Austrija)
 
13:01

Potencijalni Hajdukovi protivnici

Prođu li Bijeli Žalgiris, za grupnu fazu Konferencijske lige su mogući protivnici:

 

  • poraženi iz dvoboja Jagiellonia (Poljska) - Rangers (Škotska)
  • pobjednik dvoboja Debrecen (Mađarska) - Kopenhagen (Danska)
  • poraženi iz dvoboja PAOK (Grčka) - Anderlecht (Belgija)
  • pobjednik dvoboja Rakow (Poljska) - Hammarby (Švedska)
  • pobjednik dvoboja Ajax (Nizozemska) - Shelbourne (Irska)
13:00

Utakmice trećeg pretkola

Za play-off Konferencijske lige Hajduk mora proći litavski Žalgiris, a Rijeka biti bolja od finskog Ilves Tamperea. Utakmice trećeg pretkola su ovaj i sljedeći četvrtak, a play-off se igra 20. i 27. kolovoza.

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