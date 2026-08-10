Mišković otkrio što će biti s prodajom Fruka, obznanio da dolazi i novo pojačanje

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HNK Rijeka

Predsjednik Rijeke Damir Mišković govorio je o aktualnom prijelaznom roku, Toniju Fruku, novim pojačanjima i planovima kluba. Najviše pažnje privukla je informacija o hrvatskom reprezentativcu, čiji se odlazak s Rujevice očekuje već neko vrijeme.

Mišković je otkrio da Rijeka ima usmeni dogovor s Frukom za slučaj da se njegov transfer ovog ljeta ne realizira. U tom bi scenariju veznjak trebao produljiti ugovor s riječkim klubom.

“Ako se Toni ne proda, imamo usmeni dogovor da ćemo produžiti ugovor”, poručio je Mišković u razgovoru za Torpedo Media.

Frukova budućnost jedna je od glavnih riječkih tema ovog ljeta. Rijeka je prošle godine od Fiorentine otkupila preostalih 50 posto prava na njegov budući transfer, prema neslužbenim informacijama za oko četiri milijuna eura. Time je klub preuzeo praktički potpunu kontrolu nad mogućom prodajom jednog od svojih najvrjednijih igrača.

Za Fruka se tijekom prijelaznog roka povezivalo nekoliko klubova, no ponuda koja bi zadovoljila Rijeku zasad nije stigla. Posljednjih dana u hrvatskim medijima spominje se da Mišković za njega traži najmanje oko deset milijuna eura.

Rijeka dovodi još jedno krilo

Mišković je potvrdio i da prijelazni rok za Rijeku još nije završen. Nakon Yusufa Kabadayija, koji je stigao iz Augsburga na posudbu do kraja sezone uz opciju otkupa, riječki klub traži još jedno pojačanje na krilnoj poziciji.

Predsjednik Rijeke nije otkrio o kojem je igraču riječ, ali je jasno poručio da klub još namjerava reagirati na tržištu.

Kabadayi je već službeno predstavljen na Rujevici. Riječ je o 22-godišnjem krilnom napadaču koji je prošao Bayernovu školu, a seniorsko iskustvo stjecao je u Schalkeu, Augsburgu i Gaziantepu.