Predsjednik Žalgirisa: Hajduk je zvijer na drugoj razini, naučili smo lekciju

Podijeli :

Paulius Peleckis via Guliver Images

Hajduk je napravio velik korak prema plasmanu u play-off Konferencijske lige uvjerljivom pobjedom 5:2 protiv Žalgirisa u Vilniusu u prvoj utakmici trećeg pretkola.

Splićani su do slavlja stigli golovima Michelea Šege, koji je zabio dva puta, Adriona Pajazitija, Dalissona i Rokasa Pukštasa, dok su za litavsku momčad strijelci bili Nikola Petković i bivši hajdukovac Marko Capan.

Nakon susreta poraz svoje momčadi komentirao je predsjednik Žalgirisa Andrius Tapinas, koji nije skrivao razočaranje, ali je istaknuo kako je Hajduk pokazao razliku u kvaliteti.

“Naučili smo lekciju od momčadi europske razine. Njihovi igrači individualno su kvalitetniji od naših i ne praštaju ni najmanje pogreške. Kvaliteta je prevladala. Hajduk je zvijer na nekoj drugoj razini”, napisao je Tapinas na svom Facebook profilu.

Unatoč uvjerljivom porazu, pohvalio je pristup svoje momčadi.

“Nismo se zatvorili i to je dobro. Kombinirali smo, napadali, deset puta pucali prema golu i dvaput razveselili naše navijače. Malo sam tužan, ali nisam posramljen. Ova momčad još je u izgradnji i trener ima puno posla. Idemo sljedeći tjedan u Split pokušati odigrati dobru utakmicu”, poručio je predsjednik litvanskog kluba.

Uzvratna utakmica igra se u četvrtak, 13. kolovoza, od 21 sat na Poljudu. Hajduk će u nju ući s velikom prednošću, a prolaznik iz ovog dvoboja u play-offu će igrati protiv pobjednika susreta između Rakówa i Hammarbyja. Prva utakmica tog para završila je bez pogodaka.

Splićanima je pobjeda u Vilniusu ujedno i prva europska gostujuća pobjeda nakon gotovo šest godina. Posljednji put slavili su u kolovozu 2020., kada su u kvalifikacijama za Europsku ligu s 1:0 pobijedili Renovu.