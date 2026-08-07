Fruk je zbog ozljede napustio igru na poluvremenu, u Rijeci su s pravom zabrinuti

Podijeli :

xIgorxKupljenikx SPP_1027575 via Guliver Image

Rijeka je pobjedom 1:0 protiv finskog Ilvesa napravila prvi korak prema plasmanu u play-off Konferencijske lige, no slavlje na Rujevici zasjenile su ozljede dvojice ključnih igrača.

Već na poluvremenu u svlačionici je zbog zdravstvenih problema ostao Toni Fruk, jedan od najboljih riječkih nogometaša, dok je u 71. minuti teren morao napustiti i Tiago Dantas, koji je prethodno asistirao Niki Jankoviću za jedini pogodak na utakmici.

Ozljede dvojice važnih prvotimaca izazvale su zabrinutost u riječkom taboru, posebno uoči uzvratnog susreta i nastavka sezone.

Nakon utakmice o njihovom stanju govorio je i trener Matjaž Kek, koji je priznao da će se tek nakon liječničkih pregleda znati koliko su ozljede ozbiljne i hoće li Fruk i Dantas biti spremni za sljedeće izazove.

“Da, prisilno smo morali zarotirati Fruka i Dantasa”, kazao je Kek pa zabrinuto otkrio: