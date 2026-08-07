Kreće 2. Bundesliga! Brekalo za SK najavljuje: ‘U top formi sam, sve ćemo iznenaditi’

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Njemačka druga liga, popularna 'Zweita', jedno je od najuzbudljivijih, najizjednačenijih i natjecateljski najzahtjevnijih nogometnih prvenstava na svijetu. Rasprodani stadioni, kultni klubovi bogate povijesti te beskompromisan nogomet u kojem autsajderi ne postoje jamstvo su za još jednu spektakularnu sezonu - koju ekskluzivno možete gledati u programu Sport Kluba.

Veliko otvaranje nove prvenstvene sezone na rasporedu je u petak u 20:30 sati, kada snage odmjeravaju Bochum i Hertha iz Berlina, a uoči prvog kola, za Sport Klub je govorio novopečeni kapetan berlinskog velikana i bivši hrvatski reprezentativac Josip Brekalo.

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U Herthu je stigao u veljači 2026. godine, a svoj nogometni put započeo je na Maksimiru. Ponikao je u Dinamu, iz kojeg se nakon samo 11 nastupa za seniorsku momčad na kraju sezone 2015./2016. za oko deset milijuna eura prodao u njemački Wolfsburg. Kasnije je igrao za Stuttgart pa u Italiji branio boje Torina i Fiorentine, a onda sve iznenadio odlaskom na posudbu u Hajduk u siječnju 2024. godine. Uslijedio je odlazak u tursku Kasimpasu pa igranje La Lige s Real Oviedom da bi sve u kratkom roku oduševio u berlinskoj Herthi.

Danas, s 28 godina na leđima i ogromnim igračkim iskustvom, Brekalo ulazi u novu sezonu kao udarna igla i predvodnik momčadi koja ne skriva svoj primarni cilj — povratak u elitno društvo njemačke Bundeslige.

U Herthi si od veljače 2026. godine i već si ostavio dubok trag. Kako s ove vremenske distance gledaš na dolazak u Berlin, što te se u klubu i samoj organizaciji najviše dojmilo te kako ti se sviđa život u njemačkoj prijestolnici?

“Jako sam sretan što sam došao u ovako velik klub, nisam mogao doživjeti bolje od razvitka ovdje. Dobro sam se snašao i odlično su me prihvatili, a sad su mi i dali kapetansku traku, što mi puni znači jer govori koliko me u klubu cijene. Potpisao sam i novi ugovor tako da je na meni sada da povjerenje opravdam na terenu i da vratimo Herthu tamo gdje pripada.”

Kad podvučeš crtu pod prošlu sezonu, u kojoj si prikupio 12 nastupa uz tri pogotka i dvije asistencije, koliko si zadovoljan svojim osobnim učinkom i prilagodbom?

“Kad dođeš u veljači nije lako nametnuti se i uklopiti u momčad, ali mislim da sam dosta brzo postao važan dio ekipe.”

Kako gledaš na klupski rezultat s obzirom na to da je Hertha ostala 11 bodova kratka za trećim mjestom i kvalifikacijama za Bundesligu, čemu je kumovao i slabiji prvenstveni finiš gdje je u zadnjih šest kola upisana tek jedna pobjeda?

“Hertha je kao i uvijek imala cilj vratiti se u prvu ligu, imali smo faze odlične igre i trenutaka kada smo bili blizu vrhu, ali na kraju nismo uspjeli uhvatiti taj priključak. U zadnja tri kola više ni nije postojao imperativ rezultata jer je bilo jasno da ništa od dohvaćanja barem trećeg mjesta. Sada je dosta igrača otišlo, ali kostur momčadi je isti. Priključilo nam se puno mladih igrača, što je i očekivano jer je ovo klub koji je poznat po sjajnim izdancima omladinskog pogona. Vjerujem da ćemo biti dobri.”

Najbolji nedavni primjer vrhunskog rada u akademiji Herthe je 17-godišnji Kennet Eichhorn, kojeg je željelo pola Europe, da bi na kraju za devet milijuna eura preselio u Bayer Leverkusen. Iako ga je metabolički poremećaj privremeno udaljio s terena, nema sumnje da se radi o igraču svjetske klase.

Kako je bilo dijeliti svlačionicu i teren s tako iznimnim mladim igračem poput Eichhorna te koje bi nove mlade nade iz Herthine tvornice talenata izdvojio kao igrače na koje svakako moramo obratiti pozornost u nadolazećoj sezoni?

“Svake sezone Hertha izbaci barem jednog takvog igrača, prošle godine to je primjerice bio Ibrahim Maza koji je također prešao u Leverkusen. Eichorn je već sa 16 izgledao nevjerojatno zrelo i ne čudi što su se svi klubovi borili za njega. Ovdje živi 4 milijuna stanovnika, to je ogromna baza, a škola je vrhunska, pa ne čudi što često izlaze neka nova imena.”

Koga bi konkretno od mlađih suigrača istaknuo pred početak nove sezone?

“Zadnji vezni Boris Mamuzah Lum je vrlo perspektivan, tu su i Soufian Gouram i Selim Telib, redom mladi talentirani igrači od kojih se puno očekuje. Mlada smo ekipa, ja sam s 28 godina jedan od najstarijih igrača.”

Trener Stefan Leitl u klubu je od početka 2025. godine. Nakon 11. i potom sedmog mjesta, cilj u novoj sezoni ostaje posve jasan — ulazak u Bundesligu. No, strategija se mijenja. Brekalo nam je otkrio kako je stručni stožer pripremio nova taktička iznenađenja i promijenio stil igre u odnosu na prošlu godinu.

“Mislim da ćemo ove godine biti iznenađenje. Promijenili smo stil, ne mogu puno otkriti, ali mogu reći da je na pripremama to jako dobro djelovalo. Općenito se dobro treniralo, a u petak i s prvom službenom utakmicom tek ćemo vidjeti kako će sve to izgledati.”

Ranije si isticao da si se preporodio pod Oliverom Glasnerom nakon čijeg dolaska u Wolfsburg si počeo igrati više u sredini terena. Koje taktičke zadatke sada imaš i na kojoj poziciji te možemo očekivati u ovoj pomlađenoj Herthi?

“Odrastao sam kao klasični krilni igrač, no i u sredini terena se dobro snalazim. To je prepoznao i trener Stefan Leitl koji me i krajem prošle sezone češće stavljao na “desetku”. Gdje god me stavi, dat ću najbolje od sebe, to je sigurno.”

Iza Herthe je rezultatski vrlo uspješno razdoblje u prijateljskim utakmicama u kojima su u šest susreta ostvarili četiri pobjede i dva remija. Brekalo je bio dvostruki strijelac u uvjerljivom slavlju protiv Frohnauera (15:0).

Kako ocjenjuješ svoju osobnu formu nakon odrađenih priprema i što u natjecateljskom smislu očekuješ od sebe i momčadi u nadolazećim mjesecima?

“Zadovoljan sam jer sam prošao pripreme bez ijednog propuštenog treninga, u top formi. No, tek kada krenu natjecateljske utakmice vidiš je li ili nije dovoljno to me što si radio. Sigurno da već sa svoji 28 godina i 10-12 sezona u profesionalnom nogometu znam koliko je bitno u prvim tjednima priprema pošteno oznojiti da bi ti poslije bilo lakše.”

Hertha sezonu otvara zahtjevnim gostovanjem u petak u 20:30 sati kod Bochuma, kod suparnika kojeg je berlinski velikan svladao samo jednom u proteklih 13 godina. Utakmicu uživo možete pogledati na programu Sport Klub 1.

“Nisam ni znao za taj podatak, ma nama je nebitno protiv koga igramo jer nam je najbitnije da budemo najbolji što možemo i dođemo do pobjede.”

Hertha će sigurno i u toj utakmici imati glasnu podršku navijača, ali to nije ništa spram atmosfere koja će momčad dočekati na prvom domaćem susretu nove sezone na Olympiastadionu protiv Heidenheima. Potražnja za ulaznicama je ogromna, a dobar godišnjih pretplata odavno je otišao. Kakav je osjećaj igrati u takvom okruženju i kako bi opisao atmosferu koju navijači stvaraju na utakmicama 2. Bundeslige?

“Ova liga je nešto fenomenalno. Ljudi možda nemaju percepciju koliko je kompetitivno natjecanje jer to što se radi o druga liga možda nosi neke druge asocijacije. U prosjeku na našim domaćim utakmicama bude 45 000 – 50 000 ljudi, a kada nanižemo pozitivan niz, svih 74 tisuće ulaznica se rasproda. To je kulisa nogometa koja podsjeća na Ligu prvaka, a ne drugu ligu. Užitak je ovdje igrati.”

Kapetanska traka u klubu poput Herthe i dobre izvedbe sigurno ne prolaze nezapaženo u Hrvatskoj. Prolazi li ti kroz glavu povratak među Vatrene i nadaš li se da bi ti dojmljiva igra u Berlinu mogla donijeti poziv novog izbornika Slavena Bilića?

“To je uvijek onaj završni produkt dobrih igara. Ako ću igrati dobro, sigurno da ću doći u razmatranje, to je sve do izbornika. Ja ću dati sve od sebe da to svojim igrama zaslužim, a hoće li to biti dovoljno, vidjet ćemo.”

Naravno, nismo mogli zaključiti razgovor, a da ga kratko ne upitamo kako se iz ove perspektive sjeća dana u HNL-u u kojima je bio jedan od rijetkih igrača koji je nosio dres Dinama (2015./2016.), a onda i Hajduka, u koji je prešao u zimu 2024. iz Fiorentine nakon što se spominjao upravo njegov povratak na Maksimir.

Kako danas, s odmakom i iz ove perspektive, gledaš na te dane u hrvatskom nogometu i činjenicu da si branio boje dva najveća rivala?

“Tako je sudbina htjela. Sve se zna o toj temi, a ja sam uvijek govorio da ću ostati dinamovac, ali sigurno da ću s ponosom gledati i na to što sam bio u drugom najvećem hrvatskom klubu. Drago mi je i kad u Berlinu imam priliku upoznati navijače Dinama i Hajduka i s njima ugodno popričati, to nema svaki igrač priliku doživjeti. Okolnosti su bile takve da sam na kraju završio u Hajduku, a na to se uvijek mogu osvrnuti s ponosom.”

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