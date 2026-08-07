MotoGP elita opet u akciji nakon ljetne pauze, mlađi brat Marquez najbrži na Silverstoneu

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Juergen Tap via Guliver Images

Vozač Gresinija Alex Marquez ostvario je najbolje vrijeme na prvom slobodnom treningu pred Veliku nagradu Britanije, 12. utrku sezone u Moto GP-u.

Najbolji motociklisti na svijetu na Silverstoneu su se vratili akciji poslije ljetne pauze, a mlađi brat Marquez je najbrži krug na legendarnoj stazi kompletirao u vremenu 1:58.692.

Alexu je najbliži bio Marco Bezzecchi na Apriliji, budući da je dobio zeleno svjetlo za povratak nakon što je prije četiri tjedna na Sachsenringu doživio prijelom ključne kosti. Bezzecchi je završio ispred Pedra Acoste iz KTM Racinga.

Tijekom većeg dijela prvog treninga vozač Gresinija bio je na čelu, a samo se poredak iza njega mijenjao. Bezzecchi je dugo svakako bio među petoricom najbržih, da bi se u samom finišu probio na drugo mjesto, ispred Acoste koji je imao izlijetanje, srećom bez posljedica.

Najbolju trojicu slijedio je Raul Fernandez iz Trackhousea, ispred vozača VR46 tima Fabia Di Giannantonija i branitelja titule Marca Marqueza. Vozač Ducatija bio je pola sekunde iza svog mlađeg brata.

Akcija na Silverstoneu nastavlja se od 17 sati, za kada je zakazan službeni trening (SK1).

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