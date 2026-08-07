Znate li kad je Hajduk u Europi zadnji put dao pet golova? Igrali su Vlašić i Balić, a trener je bio Burić

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Miro Gabela / hajduk.hr

Proteklih godina Hajduk je u Europi uglavnom doživljavao razočaranja pa je ovakva izvedba kao u Vilniusu stigla kao pravo osvježenje i podsjetnik na ono što je splitski klub nekoć predstavljao u europskim gabaritima. No, od posljednje utakmice u kojoj je zabio pet pogodaka prošlo je preko deset godina...

Hajduk je s 5:2 u Vilniusu kod Žalgirisa praktički osigurao mjesto u playoffu Konferencijske lige i okršaj s Rakowom ili Hammarbyjem za toliko željenu jesen u Europi, prvu nakon 2010. godine.

Istovremeno je ostvario prvu europsku pobjedu u gostima od 2020. godine i imao najefikasniju gostujuću večer još od 2002. godine kada je protiv farskog Gi Gote slavio 8:0.

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Nešto manje vremena, gotovo duplo manje, prošlo je otkako je Hajduk posljednji put računajući i domaće utakmice postigao najmanje pet pogodaka.

Bilo je to u ljeto 2015. godine kada je Hajduk na neutralnom terenu u Dugopolju (stadion u Poljudu “okupirao” je Ultra Music Festival) porazio estonski Sillamäe Kalev 6:2 u prvom pretkolu Europa lige. Bio je to uzvratni susret nakon što je prvi u Estoniji završen 1:1.

Nije bilo lako ni u revanšu. Andrija Balić doveo je Hajduk u vodstvo, no gosti su vrlo brzo preokrenuli senzacionalno na 2:1, da bi pred odlazak na odmor Mijo Caktaš iz slobodnog udarca izjednačio na 2:2.

S tim rezultatom dalje je prolazio estonski sastav jer je tada još vrijedilo pravilo gola u gostima, no u drugih 45 minuta Hajduk je izdominirao te golovima Nikole Vlašića, Francka Ohandze (dva) i Antona Maglice osigurao prolaz. Trener je tada bio Damir Burić, a igrali su još Lovre Kalinić, Fran Tudor, Goran Milović, Zoran Nižić, Elvir Maloku, Ante Roguljić… Baš je davno to bilo.

Kasnije tijekom tog ljeta Hajduk je eliminirao još Koper i Stromsgodset pa u playoffu ispao od Slovana iz Libereca. Bila je to druga od ukupno četiri uzastopne sezone u kojima su Splićani zaustavljeni u playoffu Europa lige.

Godine 2014. zaustavio ih je Dnjipro, 2015. Slovan, 2016. Maccabi iz Tel Aviva, 2017. Everton te kasnije još 2022. Villarreal, doduše u Konferencijskoj ligi. Ljeto 2026. čini se donosi novu šansu za europsku jesen.