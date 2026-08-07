Koncerti Dina Merlina uništili travnjak na Koševu, Sarajevo seli u Mostar

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AP Photo/Armin Durgut via Guliver Images

Nogometaši Sarajeva neće moći otvoriti novu sezonu na svom stadionu. Komisija za licenciranje i pregled terena odlučila je da travnjak na stadionu "Asim Ferhatović Hase" nije spreman za odigravanje utakmice, pa će momčad Zorana Zekića domaći susret protiv Radnika u subotu igrati na stadionu Veleža u Mostaru.

Glavni razlog problema s travnjakom su tri uzastopna koncerta Dina Merlina održana na Koševu, nakon kojih je teren pretrpio velika oštećenja. Iako su datumi koncerata i raspored prvenstva bili poznati unaprijed, Sarajevo nije uspjelo osigurati da travnjak bude spreman za početak sezone.

Zbog promjene lokacije utakmice Sarajevo će protiv Radnika biti bez podrške svojih najvatrenijih navijača, skupine “Horde Zla”, koja je odlučila bojkotirati susret. Navijači su u priopćenju izrazili nezadovoljstvo prema vodstvu kluba, ali i Općini Centar, koja upravlja stadionom.

“Vodstvo Kluba, kao i cijela bh. javnost, bilo je upoznato s datumima koncerata, kao i rasporedom utakmica u domaćem prvenstvu. Malo tko je mogao očekivati da će teren Koševa biti spreman za navedenu utakmicu, a uprava Kluba je sasvim nespremno ušla u sezonu”, poručili su iz “Hordi Zla”.

Dodali su kako su promjene termina utakmica, odgode ili zamjene domaćinstava uobičajena praksa u nogometnom svijetu, ali da se takvi potezi nisu dogodili u ovom slučaju.

“Ne želimo umanjiti ni odgovornost Općine Centar i njihova lažna obećanja u vezi terena i same rekonstrukcije stadiona. Pozivamo zaposlenike FK Sarajevo da napokon ozbiljno pristupe vođenju Kluba kako bi ga vratili tamo gdje pripada – u sam vrh”, stoji u priopćenju.

Dio navijača već je kupio ulaznice za utakmicu protiv Radnika na Koševu, a Sarajevo je odlučilo da će ulaz na susret u Mostaru biti besplatan. Navijači koji su već kupili ulaznice moći će ih iskoristiti za sljedeću domaću utakmicu na Koševu ili zatražiti povrat novca.

Trener Zoran Zekić također je komentirao situaciju:

“Ovakve okolnosti nisu dobrodošle, nadaš se, pripremaš se, pa se dogodi nešto takvo. Tu je i utakmica sa Željom, bit će vjerojatno deset dana između njih. Sve smo morali izorganizirati u dva dana. Proveo sam već neko vrijeme, moraš biti spreman za sve detalje. Opet kažem, ne želim o tome razmišljati. Utakmica nam je iznimno bitna u svakom mogućem smislu, nadam se da će je momci tako shvatiti.”