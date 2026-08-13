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OD 21:00 HAJDUK – ŽALGIRIS Litavci imaju manje šanse i od Gzire, danas na Poljudu neće biti vanzemaljaca

Conference League 13. kol 202617:17 0 komentara
Robert Matić/Hajduk.hr

Hajduk od 21 sat na Poljudu dočekuje Žalgiris u uzvratnoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Splićani u susret ulaze s velikom prednošću od 5:2 iz prve utakmice u Litvi, u kojoj su za Hajduk zabijali Šego dvaput te Dallison, Pajaziti i Pukštas, dok su strijelci za domaćina bili Nikola Petković i bivši kapetan Hajdukovih juniora Marko Capan.

Ako Hajduk potvrdi prednost i izbori plasman u play-off, tamo će igrati protiv pobjednika dvoboja poljskog Rakowa i švedskog Hammarbyja. Njihov prvi susret u Poljskoj završio je bez pogodaka, pa je pitanje putnika u posljednje kolo kvalifikacija i dalje potpuno otvoreno.

Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.

TIJEK DOGAĐAJA:

17:16

Evo očekivanog sastava Hajduka

Trener Gonzalo Garcia najavio je promjene u početnoj postavi, a jedna od promjena će posebno razveseliti navijače Hajduka. Marko Livaja trebao bi se vratiti u početnih 11, a među starterima bi se, prema informacijama uoči utakmice, trebali naći i Dario Melnjak te Alberto del Moral.

Sastav pogledajte OVDJE.

17:15

Garcia najavio promjene u sastavu

Garcia je potvrdio da gotovo svi igrači konkuriraju za nastup, dok je jedini izostanak Roko Brajković. S obzirom na velik broj utakmica u kratkom razdoblju, trener planira osvježiti momčad.

Kako je najavio utakmicu, pogledajte OVDJE.

17:14

Dugih 16 godina...

Hajduk nije igrao europsku jesen, odnosno grupnu/ligašku fazu jednog UEFA natjecanja od sezone 2010./2011. 

Tada su bili posljednji u skupini Europa lige, protivnici su bili AEK, Andrelecht i Zenit.

17:11

Hajduk je veliki favorit, Žalgiris nema nikakve šanse

  • HAJDUK 1.30
  • REMI 5.50
  • 8.40
17:09

Tko će suditi?

Glavni sudac je Nijemac Matthias Jöllenbeck. 

17:08

Gdje gledati utakmicu?

Utakmicu Hajduka možete pratiti isključivo na klupskoj televiziji Hajduk Digital TV. HDTV se na MAXtv-u nalazi na 411. poziciji, a Hajduk TV paket moguće je aktivirati putem aplikacije Moj Telekom, pozivom na broj 0800 9000, u prodajnim mjestima Hrvatskog Telekoma ili preko službenih stranica Hrvatskog Telekoma.

Usluga stoji dva eura mjesečno, a dostupna je korisnicima paketa Internet + TV te samostalnog MAXtv-a.

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