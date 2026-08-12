Garcia uoči Žalgirisa: ‘Napravit ćemo nekoliko promjena, trebaju nam svježe noge i glava’

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xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Hajduk u četvrtak dočekuje Žalgiris u uzvratu trećeg pretkola Konferencijske lige. Splićani su u prvoj utakmici u Litvi slavili uvjerljivo 5:2 i tako napravili veliki korak prema plasmanu u play-off. Trener Gonzalo Garcia najavio je da bi u uzvratu mogao napraviti nekoliko promjena u sastavu.

Garcia je upozorio na visoke temperature koje bi mogle dodatno otežati utakmicu. Hajduk zbog toga treninge nastoji održavati u kasnijim terminima, a trener smatra da bi njegova momčad trebala imati određenu prednost jer je naviknuta svakodnevno trenirati u takvim vremenskim uvjetima.

Upitan treba li Hajduk zanemariti veliku prednost iz prve utakmice i uzvrat tretirati kao da je rezultat 0:0, Garcia je poručio da igrači ne bi trebali biti opterećeni rezultatom. “Moraju izaći na teren i dati sve od sebe. Kad se previše razmišlja o rezultatu, mogu se dogoditi loše stvari. Želimo ponovno pobijediti”, poručio je trener Hajduka.

Garcia je potvrdio da gotovo svi igrači konkuriraju za nastup, dok je jedini izostanak Roko Brajković. S obzirom na velik broj utakmica u kratkom razdoblju, trener planira osvježiti momčad.

“Imamo puno utakmica i to je teško i fizički i mentalno. Napravit ćemo nekoliko promjena, trebaju nam svježe noge i svježa glava”, rekao je Garcia te najavio da će priliku dobiti i nogometaši koji su dosad imali manju minutažu.

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Trener Hajduka osvrnuo se i na dosadašnji tijek sezone. Smatra da momčad, kada dosegne svoju najbolju razinu, može izgledati vrlo kvalitetno, ali istaknuo je da je sastav doživio brojne promjene. Uz to, velik broj utakmica otežava održavanje konstantne razine izvedbe.

Govoreći o remiju protiv Istre, Garcia je istaknuo kako je Hajduk prema njegovom mišljenju odigrao vrlo dobro prvo poluvrijeme i imao kontrolu sve do trenutka kada je primio pogodak. “Trebamo nastaviti rasti, ostati fokusirani i mirni. Pokazali smo da možemo dobro igrati”, rekao je Garcia.

O sljedećem prvenstvenom susretu protiv Gorice Garcia zasad ne želi previše razmišljati. Poručio je da respektira svakog protivnika, ali da su njegove misli trenutno usmjerene isključivo na Žalgiris i potvrdu plasmana u play-off Konferencijske lige.