Velika večer za hrvatske klubove u Europi, evo kakvo je sada stanje na UEFA-inoj ljestvici

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Luka Kolanovic via Guliver

Lijepi četvrtak u Europi imali su hrvatski klubovi.

Hajduk je na Poljudu svladao ciparski Pafos 2:0 u drugom pretkolu Europske lige, dok su Rijeka i Varaždin uspješno otvorili nastup u drugom pretkolu Konferencijske lige. Riječani su s 1:0 svladali Derry City, a Varaždin s 3:2 Jablonec. Hrvatska je tako u četvrtak ostvarila maksimalan učinak – tri utakmice i tri pobjede.

Tri pobjede zato su zajedno vrijedile 0,750 bodova.

🇦🇹 AUT overtakes 🇷🇴 ROU on 20th 🇸🇰 SVK overtakes 🇧🇬 BUL on 28th 🇱🇮 LIE in Top 40 🇪🇪 EST climbs 2 spots to 48th 🇲🇪 MNE drops to 53rd pic.twitter.com/tE0rTFGbAY — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 23, 2026

Hrvatska se na petogodišnjoj UEFA-inoj ljestvici nalazi na 23. mjestu s ukupnim koeficijentom 23,281. Dobra je vijest i to što su sva četiri hrvatska predstavnika još uvijek u europskim natjecanjima.

Na 24. mjestu, s koeficijentom 22,343 su Slovenci. Razlika između dviju država iznosi samo 0,938 bodova. Slovenski klubovi također su dobro otvorili sezonu te su ovoga tjedna svojoj zemlji donijeli 0,625 bodova.

Hajduk, Rijeka i Varaždin sada moraju potvrditi prednost u uzvratima, dok Dinamo nakon remija u gostima odluku o prolasku donosi pred svojim navijačima.