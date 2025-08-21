Evo s kojih 11 će Rijeka tražiti iznenađenje protiv PAOK-a

Podijeli :

RyanxByrnex via Guliver

Nogometaši Rijeke večeras od 20:45 na Rujevici igraju prvu utakmicu play-offa za ulazak u Europsku ligu protiv grčkog PAOK-a iz Soluna.

Nogometaši Rijeke večeras na Rujevici otvaraju play-off dvomeč Europske lige protiv PAOK-a bez prevelikog rezultatskog imperativa, jer su već osigurali nastup u Konferencijskoj ligi. Ipak, pobjeda u ovom dvoboju značila bi ne samo plasman u jače natjecanje, već i značajnu financijsku korist.

“Čeka nas jako teška utakmica, PAOK je iskusan, kvalitetan, ali naš je cilj steći neku prednost za uzvrat u Solunu. Svi smo mi, pa i ja, imali to breme želje da osiguramo europske skupine”, rekao je Đalović u najavi utakmice te dodao:

“To smo napravili, sigurno imamo Konferencijsku ligu, ali želimo plasman u Europsku. Dakle, jak protivnik, moramo biti disciplinirani… Idemo hrabro! Prema naprijed treba pokazati više inicijative, hrabrosti, poduzetnosti i odlučnosti. PAOK je je jak, ali i mi smo, a u uz to igramo i na našoj Rujevici. Nagrada može biti velika… Teška je utakmica pred nama, ali idemo…”

Trener Radomir Đalović suočen je s problemima u sastavu – nema duže ozlijeđenog Škorića, suspendiranog Oreča te Dominica Jankova, koji zbog smrtnog slučaja u obitelji nije u konkurenciji. Umjesto Oreča u početnih 11 trebao bi uskočiti Litavac Justas Lasickas, a Rijeka će zaigrati u sustavu 4-2-3-1.

Očekivani sastav:

Zlomislić – Lasickas, Radeljić, Majstorović, Devetak – Petrovič, Dantas – Ndockyt, Fruk, Janković – Jurić.

Sportsko-financijski ulog je ogroman – plasman u Europsku ligu donio bi 3,6 milijuna eura i dodatnih osam europskih utakmica, dok bi u slučaju ispadanja Rijeka igrala Konferencijsku ligu i zaradila 3,1 milijun eura uz šest utakmica.