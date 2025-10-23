Evo kada će se odigrati nastavak prekinute utakmice Rijeke i Sparte

Podijeli :

xxDamirxSkomrljx via Guliver

Poznat je termin odigravanja nastavka utakmice Rijeka - Sparta.

Nakon prvog prekida u 13. minuti i pomicanja termina na 21:00, dvoboj između Rijeke i Sparte ponovno je zaustavljen zbog loših vremenskih uvjeta. Susret, koji je započeo usred snažnog nevremena i na terenu natopljenom obilnom kišom, prvi je put prekinut u 13. minuti igre.

Nakon kraće stanke utakmica je nastavljena te je odigrano prvo poluvrijeme, no glavni sudac Robert Jones naknadno je odlučio prekinuti dvoboj. “Utakmica Rijeka – Sparta je prekinuta. Datum nastavka bit će objavljen naknadno”, objavila je Rijeka na svojim društvenim mrežama.

A termin je sada i poznat. Drugo poluvrijeme utakmice igrat će se u petak u 16:30.