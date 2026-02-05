Slaven bocnuo Hajduk pred gostovanje u Splitu, evo što su napisali

Hajduk će u 21. kolu SuperSport HNL-a na Poljudu dočekati Slaven Belupo u subotu od 17:15 sati.

Prilika je to Hajduku za iskupljenje nakon lošeg ulaska u 2026. Splićani su prvotno na Poljudu s 1:2 poraženi od Istre 1961, da bi tjedan dana kasnije s 1:0 od njih bolja bila Gorica.

Uoči utakmice na Poljudu, u Koprivnici su malo bocnuli Splićane, ali osvrnuli se i na svoje rezultate početkom ove godine. Slaven je s Rijekom na Rujevici odigrao 2:2, dok je prošlo kolo na svom terenu izgubio od Varaždina 2:0.

“Mi s bodom u dva kola, oni i bez toga, a svi skupa u lovu na prvu pobjedu u godini. U subotu nas čeka Poljud, nama najteže, odnosno najneugodnije gostovanje u HNL-u”, napisao je Slaven na službenom profilu.